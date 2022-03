Prezzo non disponibile

Per la serie "Incontro con l'autrice" Valentina Picca Bianchi sarà ospite a Mandello. Appuntamento a venerdì 11 marzo alle 16.30 all'atelier di Icma Sartorial Paper in via Risorgimento 9.

L'autrice presenterà il suo libro #ledonnesidannodeltu: interverrà il Ceo di Icma Sartorial Paper Elena Maria Carla Torri, a moderare l'incontro la giornalista Chiara Ratti.

È gradita la conferma online. Il link è disponibile sulle pagine social di Visit Mandello. Richiesto il Super Green pass.

La copertina del libro