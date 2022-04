Si svolgerà martedì 26 aprile 2022 lo spettacolo teatrale "Le verità di Bakersfield" a Mandello, rinviato lo scorso 7 aprile per indisponibilità dell'attore.

Due destini, due vicende umane lontanissime che si incontrano nello scenario di un'America sempre percorsa da forti divari sociali. Maude, una cinquantenne disoccupata, appare come una donna ormai vinta dall'esistenza, ma nell'evidente disordine della sua caotica roulotte è celato un possibile tesoro, un presunto quadro di Jackson Pollock. Il compito di Lionel, esperto d'arte di livello mondiale, volato da New York a Bakersfield, è quello di fare l'expertise dell'opera che, in caso di autenticazione, potrebbe far cambiare completamente vita alla sua interlocutrice.

Marina Massironi e Giovanni Franzoni interpretano magistralmente diretti dalla mano sapiente di Veronica Cruciani. Le verità di Bakersfield (titolo originale Bakersfield Mist), mai rappresentato in Italia, porta la firma di Stephen Sachs ed è stato portato in scena nei migliori teatri negli Stati Uniti e tradotto in diverse lingue per diversi Paesi.

La scheda

LE VERITA? DI BAKERSFIELD

di Stephen Sachs, traduzione Massimiliano Farau

Con Marina Massironi e Giovanni Franzoni

Regia: Veronica Cruciani

Scene e costumi: Barbara Bessi

Light design: Gianni Staropoli

Movimenti scenici: Micaela Sapienza

Produzione: Nidodiragno/CMC - Pickford

Durata: 80 minuti senza intervallo.

Costo biglietto: 15 euro intero, 5 ridotto fino a 12 anni.

Biglietti acquistabili presso la Biblioteca Comunale "E. Carcano" - Via Manzoni 44/3 - Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 - giovedì dalle ore 14 alle ore 18. Pagamento solo con bancomat o carta di credito.

Tramite e-mail all'indirizzo: cultura@mandellolario.it indicando nome cognome, numero di telefono, codice fiscale, numero biglietti che si intende acquistare e per quale spettacolo. Pagamento con Pago Pa (a ricevimento del nostro bollettino). Per eventuali problemi con la prenotazione tramite emali, contattare il numero 328 9865630.