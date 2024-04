Anche a Lecco 100 cene per Emergency

Torna anche a Lecco, come in molte città italiane, l’iniziativa 100Cene, che coniuga l’amore per la buona cucina con quello per le giuste cause: cene e pranzi e aperitivi organizzati dai ristoratori con i volontari locali per sostenere gli ospedali di Emergency e la nave “Life Support”. Il gruppo di volontari di Emergency Lecco e Merate quest’anno organizza la cena di raccolta fondi mercoledì 10 aprile alla “Taverna ai Poggi”, storico e simbolico locale lecchese, già sede negli anni ’50 del Circolo operaio dedicato a Lino Ciceri, partigiano ucciso nel 1943.

"Sarà un momento di convivialità tra amici che diventerà un bel gesto di solidarietà - spiegano gli esponenti del gruppo di Emergency Lecco e Merate - non solo l’occasione per bere e mangiare bene in compagnia, ma anche per conoscere da vicino il lavoro dell’associazione, la sua storia e i suoi progetti nel mondo. La quota donata ad Emergency, pari a 7 euro per coperto, contribuirà a sostenere i progetti dell’Ong fondata da Gino Strada e da sua moglie Teresa Sarti".

Giunta alla X a edizione, 100Cene vuole mettere l’accento sul concetto di cura inteso a 360 gradi: dall’assistenza medico-sanitaria, ai pasti gratuiti garantiti per i pazienti e i parenti accompagnatori all’interno degli ospedali di Emerency e per i migranti salvati dalla nave “Life Support” che opera nel Mediterraneo centrale per il soccorso in mare delle persone. I fondi raccolti durante la X a edizione di 100Cene saranno destinati a supportare gli ospedali di Emergency in Sudan, Sierra Leone, Uganda, Afghanistan e la nave Life Support che, nelle loro mense, offrono più di 100 mila pasti al mese ai loro pazienti e ai naufraghi. La prenotazione è obbligatoria, scrivere a: lecco-merate@volontari.emergency.it o compilare il form cliccando qui.