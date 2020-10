Calcio, Serie C: Lecco-Alessandria

Calcio Lecco 1912 comunica che per la partita Lecco – Alessandria, valida per la terza giornata del girone A di Serie C in programma per mercoledì 7 ottobre alle ore 20.45, sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita. I biglietti saranno in numero limitato fino a esaurimento posti nel rispetto dei protocolli anti-Covid e i posti saranno assegnati per garantire il distanziamento autorizzato.

La prevendita è aperta solo per i settori dei Distinti e della Tribuna con i rispettivi prezzi ai quali va aggiunto il diritto di prevendita pari a 1,50€:

Tribuna d’Onore: 40€

Tribuna Centrale: 25€

Tribuna Laterale: 20€

Distinti: 10€

I biglietti si potranno acquistare dal pomeriggio di lunedì 5 ottobre a partire dalle ore 15.00 nei seguenti orari:

Biglietteria Curva Nord Rigamonti-Ceppi di via Don Pozzi, 6: 10.30 – 12.00 e 15.00 – 17.00

Shamrock Irish Pub Lecco di via Parini, 5: 17.59 – 2.00

Sito www.etes.it

Indicazioni generali

Si ricorda che per accedere al Rigamonti-Ceppi occorrerà essere muniti di biglietto nominale, documento di identità e autocertificazione anti-Covid debitamente compilata. SCARICA AUTOCERTIFICAZIONE ANTI-COVID

In prossimità degli ingressi verrà misurata la temperatura corporea; non sarà consentito l’ingresso allo stadio in caso di temperatura superiore a 37.5°.

Si ricorda inoltre, che gli spettatori dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento e occupare esclusivamente il posto a loro assegnato.