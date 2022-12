Raccolta giochi per i bambini dell'Abio alla partita della LBW

Vietato mancare all'appuntamento con la solidarietà. In occasione della partita di domenica 11 dicembre alle ore 18 a Malgrate tra Lecco Baskewt Women e Rezzato, Serie C femminile di basket, ci sarà l'iniziativa di raccolta di peluche e giochi nuovi da donare all'Associazione per il Bambino in Ospedale denominata Abio Lecco (www.abiolecco.it).

La società bluceleste invita tifosi e simpatizzanti ad accorrere al palazzetto Pietro Scola di Malgrate portando un peluche o un gioco confezionato nuovi e marchiati CE. Le ragazze della squadra nell'occasione hanno realizzato un video di promozione dell'evento.

L'appello della squadra