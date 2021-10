Sapori d'autunno e solidarietà: castagnata con i Lions

Tempo di castagne, e anche nel Lecchese si ripetono le burollate organizzate da enti e assocazioni a scopo aggregativo e benefico. Tra i prossimi appuntamenti segnaliamo l'ottava castagnata del Lions Club Valle San Martino, in programma domenica 24 ottobre dalle ore 10 alle 17.30 in piazza Garibaldi a Lecco.

All'insegna del motto "We serve", il ricavato verrà interamente donato a sostegno dei service "Due occhi per chi non vede" mirato ad affidare cani guida a persone non vedenti, e "Dae, il valore di una vita non ha prezzi" rivolto alla formazione dei giovani in merito all'utilizzo del defibrillatore. Tutta la popolazione è inviata alla burollata di domenica nel cuore di Lecco, tra sapori d'autunno e solidarietà.

