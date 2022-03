13^ Lecco City Half Marathon

Torna, dopo due anni di assenza, la Maratonina Città di Lecco, nota anche come Lecco City Half Marathon. Appuntamento a domenica 6 marzo 2022.

L'evento podistico, nato nel 2008 per iniziativa della Ssd Spartacus Triathlonlecco, e patrocinato dal Comune di Lecco, giunge alla sua 13^ edizione e partirà alle 10 da via Ghislanzoni per un nuovo tracciato, sempre di 21 km, tra lago e monti completamente pianeggiante.

Al momento sono iscritti un centinaio di corridori, con alcuni nomi importanti della disciplina. La gara è inserita nel calendario nazionale Fidal.

Partenza dalla Piccola

Tra le novità l'avvio di gara presso l'area della Piccola (e non più da piazza Cermenati) con la possibilità di avere parcheggi, segreteria, partenza e arrivo a stretto raggio e lo sviluppo del percorso lungo un unico giro (e non più due): un breve anello del centro storico per poi iniziare un andamento "a bastone" che interesserà l'intero lungolago per giungere fino in territorio comunale di Abbadia, da dove gli atleti rientreranno verso il centro per iniziare la seconda parte, anch'essa rivisitata, che attraverserà in progressione le località di Pescarenico, Bione e Rivabella, fino alla piazza delle Nazioni.

L'evento, a cui partecipano solitamente runner di livello internazionale, ha visto distinguersi nell'ultima edizione del 2019 due atleti keniani che detengono l'attuale miglior tempo della manifestazione, sia a livello maschile che femminile: Joel Mwangi, che ha completato il percorso in 1h 04'25, e Lenah Jerotich, in 1h 13'33. Anche per questa edizione è previsto un premio speciale per chi abbatterà il record cronometrico di gara.

Iscrizioni

Per le iscrizioni è possibile consultare il portale dedicato. Di seguito le quote previste dagli organizzatori.

Euro 40 entro il 03/03/2022

Euro 45 direttamente in segreteria il 05/03/2022 dalle 16 alle 18

Euro 12 10KM promozionale

Promo Euro 15 sul posto

Il percorso di gara