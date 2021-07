Si svolgerà da giovedì 29 luglio a domenica 1 agosto a Lecco, in diversi punti del centro cittadino, la seconda edizione del festival di cinema Lecco Film Fest, proposto da Confindustria Lecco Sondrio e Fondazione Ente dello Spettacolo. Le giornate di questa festa estiva della cultura sulle rive del Lago saranno caratterizzate da proiezioni (rigorosamente accompagnate dai rispettivi registi), incontri con gli autori e gli attori, masterclass. Il programma proporrà degli sconfinamenti artistici di qualità nei campi del teatro e della musica.

Non mancherà l'impegno per i più giovani, come antidoto ai fenomeni violenti e preoccupanti che li vedono protagonisti in queste settimane, così da lasciare con il festival una ricchezza capace di restare oltre queste giornate: per i ragazzi del territorio verrà proposto un percorso formativo nel campo dell'audiovisivo della durata di una settimana. Anche per questa seconda edizione il LeccoFilmFest punterà a far scoprire la bellezza di Lecco a tutto il Paese grazie alla presenza di tante star. Come la prima edizione anche la seconda avrà un'originalità di sguardo e proporrà in tutti gli incontri la prospettiva del femminile, a partire da una delle novità di quest'anno: un premio letterario nazionale rivolto alle autrici di romanzi selezionati da una apposita giuria.

Inoltre, proprio da Lecco inizierà il suo percorso una importante mostra su uno dei più celebri autori al mondo che con le sue composizioni ha reso ancor più preziosi tanti capolavori cinematografici.

«Crediamo molto nel festival nato lo scorso anno al tempo della pandemia e riproposto in questa estate ancora segnata da molte incertezze, paure e difficoltà - spiega mons. Davide Milani presidente di Fondazione Ente dello Spettacolo e prevosto di Lecco -. Vogliamo proporre di esperienze di bellezza alla città e ai suoi abitanti, offrire un'occasione unica anche ai tanti turisti che stanno tornando sul lago. Non è facile organizzare manifestazioni così complesse con tutte le limitazioni imposte dalla pandemia. Ma questo impegno lo riteniamo necessario. Crediamo che l'incontro tra le persone, l'ascolto reciproco, il confronto con i protagonisti della cultura cinematografica e delle altre arti sia la via privilegiata per rileggere il tempo difficile che abbiamo attraversato e riconoscere tutto ciò che di positivo comunque abbiamo visto accadere. Illuminati dalla bellezza siamo aiutati a fare tesoro della nostra vita, della realtà, anche in momenti drammatici. Gli ospiti prestigiosi che avremo a Lecco ci aiuteranno in questo promettente sforzo».

