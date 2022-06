La terza edizione del Lecco Film Fest (7-10 luglio), organizzato da Fondazione Ente dello Spettacolo e promosso da Confindustria Lecco e Sondrio, propone per la prima volta il manifesto ufficiale del festival. La rappresentazione grafica del festival è stata affidata ad una illustratrice che ne sapesse raccontare il senso profondo, catturando in una immagine, realizzata appositamente, il tema e tutte le sue declinazioni.

Mara Cerri, illustratrice e autrice di cinema d’animazione, ha reso così riconoscibile, d’impatto, il tema del Lecco Film Fest: Luci della città. Nell’illustrazione, infatti, la luce che arriva dallo schermo è fortissima, riempie il buio intorno, e non a caso si sta proiettando una figura femminile: qual è la sua storia? Cosa porta sullo schermo? Lo sguardo enigmatico lascia aperte mille interpretazioni e possibili risposte, ma non lascia indifferenti.

“Questo vuole essere il Lecco Film Fest - spiega Angela D’Arrigo, curatrice del festival -. Una riflessione sul luogo della cultura nelle comunità, una occasione per vivere e parlare di buon cinema con i protagonisti del cinema, un momento per riflettere sulla condizione femminile in Italia, in campo culturale e non solo”. “Lo schermo cinematografico è un rettangolo di luce nel buio, intorno al quale una comunità condivide una visione ed è a sua volta guardata - spiega Mara Cerri -. Il territorio che si esprime nella sagoma del monte Resegone accoglie e custodisce questo scambio”.

Mara Cerri: la biografia

Mara Cerri è illustratrice e autrice di cinema d’animazione. I suoi lavori sono stati pubblicati dalle case editrici Einaudi, Orecchio Acerbo, Else edizioni, Mondadori, Coconino e dalle riviste Lo Straniero, Il Manifesto, Internazionale. Ha collaborato con gli scrittori Andrea Bajani, Paolo Cognetti, Elena Ferrante, Nadia Terranova e con l’attrice e drammaturga Chiara Lagani della compagnia teatrale Fanny & Alexander per la quale ha realizzato anche i disegni dello spettacolo “OZ”. Ha realizzato l’illustrazione del manifesto del film “Lazzaro felice” di Alice Rohrwacher. Nel cinema d’animazione è coautrice con Magda Guidi di due cortometraggi: “Via Curiel 8” (primo premio corto Italia, Torino Film Festival 2011) e “Sogni al campo” (selezione alla sezione Orizzonti della Biennale Cinema di Venezia 2020.). Ha realizzato le animazioni per il documentario “Ferrante Fever” di Giacomo Durzi e ha collaborato al film “Samouni Road” di Stefano Savona, con le animazioni di Simone Massi. Ha disegnato il manifesto del Salone del libro di Torino 2020. Ha realizzato il videoclip “per passere un po’ il tempo” di Danio Manfredini. Con il gruppo musicale Comaneci ha collaborato alla costruzione di un live per musica e immagini, dal titolo Anguille. Ha realizzato il videoclip “se proprio devo” di Giacomo Toni.