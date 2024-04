Arriva a Lecco il Gin festival più famoso d'Italia

Il Gin festival più famoso d'Italia approderà presto a Lecco. Venerdì 10 e sabato 11 maggio l'evento "Love Gineration" si terrà per la prima volta a due passi dal lago, in particolare negli spazi del Palataurus in viale Brodolini. "Sarà un weekend assolutamente pazzesco - spiegano su Facebook gli organizzatori - Vi attendono 2 giornate uniche all'insegna dei migliori gin e distillati artigianali italiani, e del divertimento assoluto. A Love Gineration troverete infatti 20 produttori di gin e distillati da tutta Italia e oltre 100 etichette da degustare".

Ci sarà spazio anche per birre artigianali, musica e dj set, coorner tattoo, barber shop, mini club gratuito per i bimbi (sabato dalle ore 16 alle 22) e un'area food. "Senza dimenticare l'attenzione all'ecosostenibilità"

Cosa si può trovare a "Love Gineration"

"A Love GINeration potrete assaggiare e degustare tutti i gin in purezza, incontrare i produttori e farvi raccontare le loro creazioni, provare i fantastici cocktail preparati dagli ideatori stessi del Gin con prezzi da soli 5 euro - aggiungono gli organizzatori - E poi ancora acquistare direttamente le bottiglie a prezzi da fiera e prenotare il vostro tavolo e mangiare comodamente seduti". Al momento è stata attivata una promo da 5 euro comprese degustazioni illimitate di tutti i gin e distillati presenti per i primi 500 biglietti prenotati. L'ingresso sarà poi acquistabile anche in cassa a 13 euro, sempre compreso degustazioni illimitate.

Questi gli orari del festival promosso da VALe20 - Eventi e Comunicazione: venerdì 10 maggio dalle ore 18.00 alla 01.00; sabato 11 maggio dalle 16.00 alla 01.00 al Palataurus di Lecco, con ingresso da Viale Giacomo Brodolini, 35. Per ulteriori informazioni, oltre a seguire i canali social di "Love Gineration Lecco Gin Festival", è possibile scrivere alla mail info@vale20.it