Dal 21 al 24 luglio prende il via la settima edizione di Lecco Jazz Festival. Un ricco programma con ospiti internazionali e nazionali della scena Jazz Fusion Blues. La novità di quest'anno saranno i concerti alle ore 18 nei rioni della città, che anticiperanno gli appuntamenti di maggior rilievo previsti alle 21 in piazza Garibaldi. Tutti i concerti sono a ingresso libero.

Lecco Jazz Festival 2022

Al via giovedì 21 luglio la nuova attesa edizione del Lecco Jazz Festival, con concerti in centro e nei rioni di Lecco. L’edizione 2022 si apre alle 18 con lo “Zelioli in Jazz” al parco di Villa Gomes, a cura degli insegnanti e degli allievi del civico istituto musicale G. Zelioli. Alle 21 in piazza Garibaldi si esibirà invece il Kyla Brox quartet, per un tuffo nel blues e nel soul dell’artista britannica. Venerdì il festival fa tappa al parco di Villa Guzzi con il Contemporary Project (ore 18), ispirato alle sonorità dell’iconico album Atom Heart Mother dei Pink Floyd, e di nuovo in piazza Garibaldi con il latin-jazz di Horacio “El Negro” Hernandez trio (ore 21). Sabato è la volta dell’Alberto Gurrisi quartet, in programma alle 18 alla Casa sul Pozzo di Maggianico, mentre alle 21 in piazza Garibaldi si esibirà la marchin’ band Funk Off featuring Nadyne Rush. Domenica 24 chiuderanno il Lecco Jazz Festival il concerto inserito nel festival “Tra Lago e Monti” Cuartet – Brasil ‘900, in programma alle 18 a Palazzo Belgiojoso, e il chitarrista jazz gitano più famoso al mondo, Birali Lagrene, con il talentuoso pianista bost-pop italiano Antonio Farao’, accompagnati da due musicisti di fama internazionale per una splendida conclusione.

21 Luglio - ore 18 - Villa Gomes - ZELIOLI IN JAZZ

21 Luglio - ore 21 -Piazza Garibaldi - KYLA BROX QUARTET

22 Luglio - ore 18 - Villa Guzzi - CONTEMPORARY PROJECT

22 Luglio - ore 21 -Piazza Garibaldi - HORACIO HERNANDEZ TRIO

23 Luglio - ore 18 - Casa sul pozzo - ALBERTO GURRISI QUARTET

23 Luglio - ore 21 -Piazza Garibaldi - FUNK OFF + NADYNE RUSH

24 Luglio - ore 18 - Palazzo Belgiojoso - CUARTET BRASIL '900

24 Luglio - ore 21 -Piazza Garibaldi - LAGRENE FARAO' QUARTET