Torna il Lecco Jazz Festival, “con un’attesissima ottava edizione, che animerà la città e l’estate lecchese con tre giornate di musica in programma dal 20 al 23 di luglio e ad agosto, con ulteriori e altrettanto imprendibili appuntamenti previsti mercoledì 2, venerdì 11 e sabato 12. La rassegna dedicata al Jazz e nata nel 2016 offrirà un’ampia varietà di artisti internazionali ed è organizzata con l’obiettivo di promuovere la musica non soltanto nel centro cittadino, ma anche nei rioni, quest’anno con un palco mobile, per un’iniziativa importante sia a livello artistico, sia per il richiamo che esercita fuori città, portando a Lecco un pubblico folto e appassionato”. Così Simona Piazza sul nuovo appuntamento.

“Il connubio tra Acinque e il Lecco Jazz Festival rappresenta un elemento identitario di questa manifestazione dal momento che, sin dalla sua prima edizione, la nostra Azienda ha affiancato il proprio brand quale mainsponsor di questa iniziativa che illumina e riscalda in modo stabile l’estate della nostra città, riempiendole di note cariche di energia”, afferma il presidente di Acinque Energia, Giuseppe Borgonovo.

“È significativo sottolineare come il Lecco Jazz Festival sia andato a consolidarsi e a crescere in questi otto anni, confermandosi un appuntamento di successo e di valore internazionale che, oltre a rinverdire una tradizione di passione che a Lecco ha sempre trovato un ambiente estremamente ricettivo, è diventato anche un motivo di attrattivi verso la nostra città. Il valore degli artisti coinvolti si lega in questa edizione ad una moltiplicazione degli appuntamenti coinvolgendo sempre più non solo il centro città ma anche i diversi rioni. In questo modo si porta la musica jazz vicino alle persone, valorizzandone quel carattere popolare da cui trae ispirazione”.

“Proprio questa scelta di prossimità – conclude Borgonovo - stabilisce un ulteriore elemento di sintonia tra Acinque e il Lecco Jazz Festival: vicini alle persone e al territorio è infatti il nostro modo di essere e fare impresa”.