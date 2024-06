Orario non disponibile

Quando Dal 17/07/2024 al 21/07/2024 Orario non disponibile

Nuovo anno, nuove sfumature per il Lecco Jazz Festival! L'estate 2024 porta con sé la nona edizione del Festival lecchese dedicato all'irresistibile mondo della musica jazz: un appuntamento che, ancora una volta, si rinnova sotto diversi punti di vista. Il lungo fine settimana targato LJF avrà inizio eccezionalmente mercoledì 17 luglio, e ci accompagnerà sino a domenica 21 con apertura e chiusura in un contesto unico: la Lake Arena, palcoscenico fluttuante sull'acqua del Lario dove si esibirà, in particolare, Paolo Fresu con uno speciale omaggio a David Bowie.

Nel mezzo, diversi appuntamenti, che esploreranno svariate contaminazioni della musica jazz, ci attendono sui palchi più amati delle piazze centrali cittadine e negli angoli più caratteristici dei rioni lecchesi, dove non mancherà un Jazz Stage in versione large. E, tra i tanti ospiti, una menzione particolare agli artisti internazionali, che anche quest'anno hanno scelto di annoverare il Lecco Jazz Festival nelle loro tourneé.

Le novità, poi, ci accompagneranno anche oltre la rassegna. Ad agosto tornerà il Fuori Festival, promosso in collaborazione con "Suoni Mobili", il cui ultimo appuntamento suonerà da un'altra location d'eccezione, i Piani d'Erna: il balcone naturale ai piedi del Resegone sarà teatro di un concerto-esperienza itinerante, per concludere in una modalità inedita questa nuova estate insieme all'insegna del jazz.