Incontro a Lecco con il ministro Elena Bonetti

Sabato 12 settembre 2020, Italia Viva Lecco ospiterà in città Elena Bonetti, ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia.

Sarà un'occasione unica per confrontarsi con gli iscritti e i cittadini e approfondire i temi della famiglia e della scuola e sui provvedimenti che interesseranno i prossimi mesi, ancora carichi di incertezze e di preoccupazioni.

È così che alle ore 15.30 presso la Sala Ticozzi in via Ongania 4 a Lecco, si terrà l'incontro sul Family Act e le politiche per la scuola e la famiglia insieme ai candidati di Italia Viva per le elezioni comunali a Lecco e al candidato sindaco per la città di Lecco Mauro Gattinoni.

Per questioni organizzative legate alle misure sanitarie è necessario confermare la propria partecipazione alla mail comune_lecco@italiaviva.it o via whatsapp al numero 348 9803671.