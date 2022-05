Lecco Playground 2022

Tre giornate di sport e sfide nei rioni di Germanedo, Acquate e Santo Stefano, dedicate ai ragazzi dai 6 ai 14 anni e un’esplosiva tre giorni conclusiva nel cuore della città, alla Piccola, in piazzale Cassin, questa l’edizione 2022 di Lecco Playground.

Sabato 14 maggio a Germanedo con l’orienteering fotografico, domenica 22 maggio ad Acquate con la caccia al tesoro sportiva e domenica 29 maggio a Santo Stefano con lo spartan kids, Lecco Playground sbarca nei rioni. I villaggi sportivi saranno allestiti a partire dalle 9:30 e fino alle 17 e qui i ragazzi saranno suddivisi in 3 fasce d’età: 6-8 anni, 9-11 anni e 12-14 anni e in squadre, per 3 giornate di sana competizione all’insegna dello sport. A ogni ragazzo verrà consegnato un pas-sport personale, da compilare coi propri dati e passioni sportive; sarà timbrato a ogni partecipazione e permetterà l’accesso alla tre giorni finale, dove si terrà anche la premiazione delle squadre.

La tre giorni conclusiva, da venerdì 10 a domenica 12 giugno, sarà ancora una volta una grande festa dedicata allo sport: arrampicata, pugilato, fitness, ginnastica, badminton, equitazione, parcour, motocross, ciclismo, beach volley, basket, foobaskill, calcio, teqball, tennis, yoga, karate, danza, scherma, scacchi, pin pong, rugby, judo, skateboard, kick boxing… Piazzale Cassin aprirà i battenti alle 14 di venerdì e alle 12 di sabato e domenica con eventi sportivi e dimostrazioni, accompagnate da musica dal vivo e street food, oltre che da attrazioni pensate per i più piccoli. Attività, spettacoli, ospiti e tanto divertimento, per un evento in collaborazione con la Polisportiva Lecchese, le associazioni sportive del territorio e le rispettive federazioni e in partnership con Panathlon Club Lecco e Politecnico di Milano, Polo di Lecco, nell’ambito del patto per una comunità educante.