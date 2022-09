"La bambina invisibile", la maestra Giordana presenta il suo libro sul bullismo

Sabato 3 settembre alle ore 18, presso il giardino interno della libreria "Parole nel tempo" di via Partigiani a Lecco, la maestra Giordana Bonacina presenterà il suo volume "La bambina invisibile" dato di recente alle stampe (Youcanprint, 2022). Si tratta di una toccante opera autobiografica sul bullismo. In caso di pioggia, la presentazione si svolgerà all’interno della libreria. Per informazioni: telefono 0341 1763760; email: parole-nel- tempo@libero.it.

La storia

«La dolorosa storia di una bambina esclusa, maltrattata, messa alla gogna e derisa, ciò che oggi si dice 'bullizzata', non dura solo il tempo dell’infanzia, anzi. Ha un inizio, ma non una fine, è un percorso estremamente desolante che lascia strascichi e si ripresenta per l’intera esistenza. Quella narrata in questo libro è una vicenda come tante altre, un racconto che forse non ha nulla di eccezionale, non ha quella che si potrebbe definire una struggente trama da romanzo. Perché, allora, parlare di tanta sofferenza, di soprusi, di lacrime versate e di troppe umiliazioni subite?»

L’Autrice

Giordana Bonacina, insegnante di scuola primaria, da anni si occupa di formazione e di attività legate alla lotta contro il bullismo, le dipendenze, l’utilizzo scorretto del Web e dei Social e la violenza di genere. È docente referente alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo e alla lotta contro la violenza di genere presso l’Istituto Comprensivo “Mons. L. Vitali” di Bellano. È volontaria formatrice sulle tematiche della sicurezza in rete e sui Social dell’Odv Associazione Volontari di Protezione Civile. Ha pubblicato due libri con gli alunni della scuola primaria di Lierna, dove insegna: Bulli di sapone, racconti contro il bullismo, e Welcome to the Jungle, sul difficile periodo della preadolescenza e dell’adolescenza.