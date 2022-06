Lecco Pride 2022

Sarà un Lecco Pride all'insegna dei "D(i)ritti in Piazza", slogan scelto dagli organizzatori per l'edizione 2022 che presenta tante novità, a cominciare dal corteo che sfilerà lungo le vie del capoluogo, opportunità negata nei due anni passati a causa della pandemia.

Altra novità la birra "Mè Piáss" che il Birrificio DuLac di Galbiate ha ideato appositamente per l'evento. Appuntamento a sabato 18 giugno 2022.

Dalila Maniàci, presidente di Renzo e Lucio, ha così commentato l'imminente Lecco Pride: "Finalmente Diritti in piazza attraverso la sfilata, che da sempre è il cuore dei Pride. Partecipare è un dovere morale che riguarda ogni cittadino e cittadina che abbia la possibilità di farlo: Il Pride è di tutti e per tutti. Se anche un solo cittadino non è libero, non lo è per davvero nessuno. Quello di essere in piazza, e sfilare fra le strade della città, è un privilegio che non tutti possono esercitare".

Il programma

Ore 15: ritrovo in via Ghislanzoni, davanti al Politecnico

Ore 15.30: partenza corteo

Ore 16.45-20.30: interventi in piazza Garibaldi e musica dal vivo

Ore 22: Lecco Pride Party all'Orsa Maggiore.