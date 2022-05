Serie C, play off: Lecco-Pro Patria

Calcio Lecco 1912 comunica che i ticket per la gara Lecco – Pro Patria, valevole per il 1° turno dei Playoff, in programma domenica 01 maggio 2022 alle ore 14:30 presso lo Stadio Rigamonti – Ceppi di Lecco si potranno acquistare nelle seguenti modalità:

Presso la Segreteria dello stadio Rigamonti – Ceppi, via Don Giuseppe Pozzi 6 (Lecco), da Giovedì a Sabato dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Anche nel giorno gara sarà possibile acquistare il ticket presso le biglietterie dello stadio a partire da un’ora e mezza prima del fischio d’inizio (escluso il settore ospiti denominato Curva Sud).

Presso “Shamrock Irish Pub”, via Giuseppe Parini 5 (Lecco); orari apertura: da Lunedì a Venerdì dalle 18:00 a 00:00; Sabato dalle 12:00 all’01:00.

Bar Tabaccheria “Savoia” Via XXII Marzo 2, Busto Arsizio (VA)

Online sul circuito “Etes.it” (https://www.etes.it/sale/list/6674/Calcio+Lecco+1912+srl).

Prezzi dei biglietti (diritto di prevendita 1,50€):

Tribuna d’Onore: 40,00 € + 1,50 €

Tribuna Centrale: Intero 30,00 € + 1,50 € Ridotto 20,00 € + 1,50 €

Tribuna Laterale: Intero 20,00 € + 1,50 € Ridotto 10,00 € + 1,50 €

Distinti: Intero 10,00 € + 1,50 € Ridotto 5,00 € + 1,50 €

Curva Nord: Intero 8,50 € + 1,50 € Ridotto 5,00 € + 1,50 €

Curva Sud: settore ospiti, prezzi identici a Curva Nord.

Rientrano nei RIDOTTI:

Over 65

Donne

Ragazzi dai 6 ai 18 anni (compresi)

Sotto i 6 anni ingresso gratuito purché accompagnati da un maggiorenne

SI RICORDA CHE GLI ABBONAMENTI STAGIONALI 2021-2022 NON COMPRENDONO LE GARE DEI PLAYOFF, che sono gestite direttamente dalla Lega Pro.

INFO GREEN PASS: per accedere agli eventi sportivi dal 01 Aprile 2022 sarà necessario

essere in possesso del Green Pass Base a partire dai 12 anni di età (avvenuta vaccinazione

contro il Covid-19 oppure certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 o tampone

negativo) e MASCHERINA FFP2 (O FFP3). INFO QUI: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#infgen