“Lecco Città dei Promessi Sposi” – edizione 2021 dedicata a Nino Castelnuovo

Con l’edizione 2021 di “Lecco Città dei Promessi Sposi” per tre giorni, Villa Manzoni, luogo simbolo al tempo stesso della città di Lecco e di uno dei capolavori della letteratura italiana, diviene uno spazio pulsante in cui vivere un’esperienza immersiva, che si propone di coinvolgere i Lecchesi e, più in generale, quanti intendono scoprire Alessandro Manzoni e la sua Casa Museo, rinnovata da poco.

Un mix di suggestioni che spaziano dall’approfondimento scientifico e letterario al fascino della musica e ai sapori della cucina, dal cinema alle proiezioni in videomapping, dall’arte alla comunicazione. Dalla Villa si allarga alla città, sottolineando il legame con il contesto in cui Manzoni visse e che gli fu ispiratore del celebre romanzo.

Un approccio contemporaneo, che dimostra come Manzoni e i Promessi Sposi appartengano non solo alla nostra storia, ma anche e soprattutto al nostro presente.

Il festival si sviluppa in ulteriori appuntamenti fino al 6 Novembre.

Venerdì 15 ottobre

La prima giornata dell’edizione 2021 di “Lecco Città dei Promessi Sposi”, Venerdì 15 Ottobre, si apre con l’inaugurazione della mostra “I Passaporti de I Promessi Sposi” (Palazzo delle Paure ore 17 e Torre Viscontea ore 18): un progetto culturale e turistico attraverso un’esposizione creativa, digitale e interattiva, che si trasformerà in una mostra urbana all’aperto, dove i 12 protagonisti del romanzo sono raccontati da uomini e donne contemporanei.

La sera, a partire dalle 20,30, ci si trasferisce a Villa Manzoni con “Museoemozione: un romanzo da immaginare”. La Corte d’onore sarà il palcoscenico per un omaggio a Nino Castelnuovo, attore lecchese recentemente scomparso, che ha legato la propria fama al personaggio di Renzo nell’edizione televisiva de I Promessi Sposi trasmessa nel 1967, con la sceneggiatura di Sandro Bolchi e Riccardo Bacchelli. A ricordarlo saranno Simona Piazza e Corrado Colombo. Inoltre, Paolo Vallara e Federico Videtta nella Sala delle Scuderie presenteranno un’inedita videoproiezione dedicata al grande attore.

Le vicende letterarie dei Promessi Sposi animeranno la corte nobile della Villa attraverso la proiezione di due videomapping originali, “Il mistero manoscritto” e “Le avventure de I Promessi Sposi”. Le facciate si illumineranno e si trasformeranno in grandi fondali attraverso le proiezioni elaborate da Igor Imhoff, artista digitale premiato in Italia e all’estero e docente di Digital Art all’Accademia di Belle Arti di Venezia, accompagnate dalle musiche di Giuseppe “Baffo” Banfi, compositore lecchese di musica elettronica. Il pubblico sarà coinvolto in un’esperienza emozionale a livello visivo e sonoro davvero unica per eleganza, stile e raffinatezza.

Non a caso, del resto, il romanzo del Manzoni si presta assai bene a queste interpretazioni filmiche e multimediali: a ragione, infatti, si può affermare che i Promessi Sposi siano il primo romanzo illustrato della letteratura italiana, non solo perché nella Quarantana il testo è sempre corredato da immagini, ma anche e soprattutto per la concezione cinematografica della trama, con flashback e linee narrative parallele (le disavventure di Lucia, quelle di Renzo, i fatti storici …), che pervade il romanzo e fa del Manzoni un vero e proprio “storyteller”.

Gli ambienti della Villa - dalle cantine alle scuderie, alle due corti - saranno il palcoscenico de “Il gusto della trama/Le trame del gusto”, percorso gastronomico in otto portate, con piatti legati alla cultura del territorio, abbinati ciascuno ad un personaggio del romanzo (a cura del CFP Alberghiero di Casargo).

Il violino elettrico della concertista Saule Kilaite, un’artista internazionale, che si è esibita in teatri, luoghi e ville d’epoca di tutto il mondo, offrirà ai partecipanti melodie di straordinaria bellezza.

Sabato 16 ottobre

Il nuovo percorso espositivo del Museo Manzoniano, inaugurato poco prima dello scoppio della pandemia, quindi ancora da valorizzare e fare scoprire al grande pubblico, sarà protagonista della seconda giornata, Sabato 16 Ottobre. In particolare, al centro dell’attenzione sarà un reperto unico e prezioso: un manoscritto rilegato, esposto nella Sala 8, contenente un Compendio dei Promessi sposi elaborato nel periodo in cui Alessandro Manzoni stava riscrivendo il suo capolavoro per pubblicarlo poi nel 1827. Un vero e proprio gioiello della collezione presente in Villa, un manoscritto che ha gettato una nuova luce sulle origini e sulla stesura stessa dei Promessi Sposi.

Il programma propone un approccio alla Villa che sintetizza la duplice identità di “Museo Letterario” e “Casa Museo”, partendo da quest’ultima: un “luogo vivo”, pienamente fruibile sul piano intellettuale ed emozionale, esaltato anche nelle atmosfere conviviali di una dimora nobiliare, in cui si abitava e si viveva, animando un cenacolo di intellettuali e artisti.

Si inizia dunque alle 9:30 con il Breakfast in Villa, colazione con visita guidata del Museo a cura di Gemma Soru. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, è “Tea Time”, salotto letterario con l’approfondimento di una delle maggiori studiose del romanzo, Paola Italia, che ha compiuto con i laboratori dell’Università di Bologna le indagini strutturali e filologiche sul manoscritto conservato a Villa Manzoni.

La conferenza della prof.ssa Italia sarà accompagnata dalla degustazione della “cioccolata di Don Lisander”: una serie di prelibatezze al cacao realizzate in collaborazione con il CFPA Enaip Lecco, che permetteranno di rivivere anche l’appassionante vicenda della diffusione del gusto per il “cibo degli dei” in Europa tra Sette e Ottocento.

La sera, al Teatro Cenacolo Francescano con inizio alle ore 21, “Canta/Storia”, dialogo musicale con il cantautore lariano Davide Van De Sfroos: il suo ultimo lavoro, in collaborazione con lo scrittore Dario Canossi, presenta numerosi riferimenti a testi letterari.

Domenica 17 ottobre

I luoghi in cui sono ambientati i Promessi Sposi e il contesto ambientale e paesaggistico che li caratterizza trovano espressione ne “La Lecco dei Promessi Sposi”, una visita guidata per le strade della Lecco storica, dalle 9:30 alle 11:30, con lettura ad alta voce di passi del romanzo a cura dell’attore Luca Radaelli. Il progetto, a cura di Laura Valsecchi, rappresenta una novità nell’offerta turistica delle guide manzoniane della città.

Alle 18:30 nuovo appuntamento a Villa Manzoni con l’aperitivo letterario dal titolo “Locanda Manzoni: un autore, tre romanzi, tanti manoscritti”. Il format, creato nel 2015 in occasione di EXPO, si basa sulla proposta di abbinare il “gusto dei sapori”, sotto forma di apericena a cura del CFP Alberghiero di Casargo, al “gusto della parola”, attraverso una riflessione condotta da autorevoli studiosi quali Salvatore Silvano Negro e Giulia Raboni - in dialogo con il curatore della rassegna Mauro Rossetto.

Gli studiosi discuteranno di temi introdotti e suggeriti da alcuni brani del Compendio “Gli sposi promessi” e delle diverse stesure de “I Promessi Sposi”, recitati da Luciano Roman e, storico attore del Piccolo teatro di Milano con Strehler e Ronconi, che ha lavorato anche a Roma proprio con un progetto sui Promessi Sposi per le scuole superiori

Il piacevole incontro sarà concluso da un after hour musicale a ritmo di jazz con la partecipazione degli Infahan Trio, formato da musicisti tra i più importanti nel panorama del jazz italiano.

Fuori Festival

L’edizione 2021 di “Lecco Città dei Promessi Sposi” ha quest’anno un nutrito “fuori festival”.

Si comincia il 22 Ottobre all’Auditorio Casa dell’economia con il conferimento del Premio alla carriera del Premio letterario internazionale “A. Manzoni - Città di Lecco” (XVII edizione) a cui farà seguito il

6 Novembre nella stessa location il conferimento del Premio al Romanzo storico, a cura di Confcommercio 50&Più.

L’attenzione ai giovani e alle scuole si esprime invece attraverso i laboratori didattici di scrittura creativi “I Promessi impressi”, con Debora Passoni e Gemma Soru del SI.M.U.L. accompagnate dallo storico dell’editoria Paolo Cabrini, il 26-27-28 Ottobre.

Per gli insegnanti sono infine previste quattro videoconferenze disponibili online dalla piattaforma del Comune di Lecco a partire dai giorni 26-27-28-29 Ottobre sui rapporti tra Milano e la cultura mittel-europea e il ruolo di Manzoni nella valorizzazione dell’opera di Leonardo (Mauro Rossetto e Tecla Centali), sugli Sposi Promessi e sull’economia lombarda e lecchese ai tempi del romanzo (Andrea Colli, Paola Italia e Giulia Raboni).

