Il programma di "Lecco, città dei Promessi Sposi 2022", dal 14 al 16 ottobre.

Venerdì 14 ottobre

ORE 19:30 - VILLA MANZONI

LOCANDA MANZONI - LA VERITÀ DELLA FINZIONE

Aperitivo Letterario

Il Gusto delle Parole

Lettura ad alta voce: brani tratti dalle opere di Alessandro Manzoni ed altri scrittori con Fabio Mangolini e Luca Radaelli (attori)

Dialoghi: Mauro Rossetto (Direttore Museo Manzoniano, Lecco) dialoga con Alberto Rollo (critico letterario e scrittore) e Cristina Stanescu (giornalista e scrittrice)

Il Gusto dei Sapori

Apericena con i prodotti e piatti del territorio

In collaborazione con CFP alberghiero di Casargo

Prenotazione obbligatoria | Quota di partecipazione € 10

Sabato 15 ottobre

ORE 11:00 - AZIENDA AGRICOLA DEVISCIO

QUEL RAMO DEL LAGO DI COMO...

Lettura ad alta voce nell’antica proprietà di Alessandro Manzoni

Brani dal cap. I de I promessi sposi e della Prima stesura del romanzo, a cura di Luca Radaelli (attore e regista)

Gli stracchini di Renzo

Degustazione di formaggi manzoniani a km 0 prodotti dall’azienda

presentati da Agostino Ferrari

(produttore e degustatore ONAF)

Prenotazione obbligatoria | Partecipazione gratuita

ORE 15:00 - VILLA MANZONI

PESTE, MORBI, EPIDEMIE: TESTIMONIANZE NEL PATRIMONIO ARTISTICO LECCHESE

Visita guidata

a cura di Biancamaria Fracassa, in collaborazione con Gruppo Guide Lecco

Prenotazione obbligatoria | Partecipazione gratuita

ORE 19:00 - VILLA MANZONI

MUSEOEMOZIONE – UNA VILLA DA ASCOLTARE

Percorsi emozionali negli ambienti di Villa Manzoni

CORTE D’ONORE

Vivere in Villa: le declinazioni del gusto tra Sette e Ottocento

Dialogo musicato: Bruno Gambarotta (scrittore e giornalista), Giorgio Costa (musicista), Simona Piazza (Assessore alla Cultura e Coesione sociale, Comune di Lecco). Modera Mauro Rossetto

AMBIENTI DELLA VILLA

Partitura per suoni e sapori

Percorso gastronomico: la cucina di casa Manzoni

Prodotti tipici e piatti serviti nelle corti e nelle cantine, gustati nelle sale della Villa, in collaborazione con CFP alberghiero di Casargo

Convivio accompagnato da interventi musicali in alcune sale del Museo

con Shulei Liu (pianoforte), Matteo Bocchetta (pianoforte), Raffaella Pavin (pianoforte)

Soul of Guarneri

Concerto narrato

Matteo Fedeli (musicista e storico della musica – violini Pietro Guarneri 1709 e Jean Baptiste Vuilluame, sec. XIX) e Antonio Scaioli (pianoforte)

Prenotazione obbligatoria | Quota di partecipazione € 15

Domenica 16 OTTOBRE

ORE 09:00 - VILLA MANZONI

BREAKFAST IN VILLA

Colazione con visita guidata del Museo Manzoniano

ORE 09:30

I racconti della Provvidenza nella vita e nell’opera di Manzoni

Percorso nel Museo Manzoniano

a cura di Davide Innocente (filosofo) con la collaborazione di Ina Cara (Servizi educativi Si.M.U.L.)

Prenotazione obbligatoria | Partecipazione gratuita

ORE 11:00 - PESCARENICO, PIAZZA ERA * / AREA “ADDIO MONTI...”

IERI COME OGGI: I PROMESSI SPOSI SONO QUI!

Flash mob con l’inaugurazione del nuovo Percorso creativo nei Luoghi Manzoniani

Intervengono Simona Piazza e Paolo Vallara (grafico e designer)

Rinfresco in collaborazione con Soqquadro

“Esplora i personaggi dei Promessi Sposi”

Laboratorio creativo per bambini dai 6 ai 10 anni

a cura di Manuela Sormani (atelierista)

Prenotazione obbligatoria | Partecipazione gratuita

*in caso di maltempo: Public Space LECOSESTORE

ORE 15:00 - VILLA MANZONI

TEA TIME IN VILLA

Salotto letterario

Il processo a Caterina Medici: violenza di genere e fake news nell’epoca dei Promessi Sposi

Incontro con Margherita De Blasi (Università di Napoli L’Orientale)

e Francesco De Cristofaro (Università di Napoli Federico II). Coordina Mauro Rossetto

Lettura ad alta voce

Brani dai romanzi: “Caterina Medici di Brono” di Achille Mauri e “La strega e il capitano”

di Leonardo Sciascia, a cura di Giusy Vassena (attrice)

La pasticceria piemontese e lombarda all’epoca di Alessandro Manzoni

Degustazione di biscotti, friandises e praline

In collaborazione con CFPA ENAIP Lecco

ORE 17:00

Presentazione del romanzo storico “La donna del gioco” di Gianluigi Daccò, Cinquesensi editore

Intervengono Gianmarco Gaspari (Università degli Studi dell’Insubria), Sara Vitali (editrice) e l’autore

Lettura ad alta voce

Brani dal romanzo a cura di Gianfranco Scotti

Prenotazione obbligatoria | Partecipazione gratuita

ORE 21:00 - TEATRO CENACOLO FRANCESCANO

CANTA/STORIA

Incontro con Morgan

Prenotazione obbligatoria | Quota di partecipazione € 10

FUORIFESTIVAL

Domenica 2 OTTOBRE - ORE 8.30 - 9.30

CAMMINATA MANZONIANA

A cura di LTM

Martedì 18 e giovedì 20 OTTOBRE

ORE 09:00 E 11:00 - VILLA MANZONI

A CASA DI ALESSANDRO

Laboratorio didattico per le scuole primarie con visita guidata del Museo Manzoniano

a cura di Manuela Sormani

Prenotazione obbligatoria | Partecipazione gratuita

Mercoledì 19 e venerdì 21 OTTOBRE

ORE 09:00 E 11:00 - VILLA MANZONI

I PROMESSI IMPRESSI

Laboratorio didattico di scrittura creativa e storytelling con visita guidata del Museo Manzoniano

a cura di Paolo Cabrini, Veronica Riva e Fedora Olivadese

Prenotazione obbligatoria | Partecipazione gratuita

Sabato 29 OTTOBRE

ORE 21:00 - AUDITORIUM CASA DELL’ECONOMIA

Premio letterario internazionale

“A. Manzoni – Città di Lecco” 18^ Edizione

Cerimonia di conferimento del Premio al Romanzo storico a cura di Confcommercio-50&più

Sabato 12 NOVEMBRE

ORE 21:00 - AUDITORIUM CASA DELL’ECONOMIA

Premio letterario internazionale

“A. Manzoni – Città di Lecco” 18^ Edizione

Cerimonia di conferimento del Premio alla carriera

Le schede di approfondimento

Venerdì 14 ottobre

ore 19.00, Villa Manzoni

Aperitivo Letterario: Locanda Manzoni “LA VERITÀ DELLA FINZIONE”

Il festival 2022 si apre con il tradizionale evento della rassegna: Locanda Manzoni. Le antiche Scuderie della Villa si trasformano per le giornate del festival in un caffè letterario che ospiterà ogni giorno un appuntamento in cui si offrono occasioni di conoscenza e aggiornamento sulle più recenti ricerche sulla figura e l’opera di Alessandro Manzoni e sulla cultura milanese, italiana ed europea del suo tempo. In particolare, Locanda Manzoni, grazie all’intervento di intellettuali, scrittori e artisti in dialogo con il curatore del festival, intende coinvolgere i partecipanti negli spunti che il pensiero manzoniano ci offre per comprendere il senso della Storia e le verità profonde del nostro tempo, drammaticamente complesso. Non solo: con questi appuntamenti si offre la possibilità di vivere il museo e i suoi ambienti in un modo coinvolgente, piacevolmente istruttivo ed emozionante, abbinando cultura, convivialità e gusto. I diversi temi di dibattito saranno introdotti o commentati dagli interventi teatrali, in cui saranno letti brani dalle opere di Manzoni e di altri scrittori, a lui e a noi contemporanei.

Il tema di quest’anno, “Verità e finzione”, sarà declinato dai dialoghi tra Mauro Rossetto (Direttore Museo Manzoniano, Lecco) e Alberto Rollo (critico letterario e scrittore) e con i brani recitati da Fabio Mangolini (scrittore) e Luca Radaelli (attore e regista). L’ incontro sarà allietato da una apericena con i sapori del territorio lecchese, interpretati dagli insegnanti e allievi della Scuola alberghiera di Casargo.

Sabato 15 ottobre

ore 11, Azienda Agricola Deviscio

Lettura ad alta voce: “QUEL RAMO DEL LAGO DI COMO”

La seconda giornata esordisce con un classico del festival: la lettura comparata del famoso incipit del capolavoro manzoniano “Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno…” nella doppia versione: quella della prima stesura (il cosiddetto “Fermo e Lucia”) in cui Manzoni si abbandona ai riferimenti alla sua infanzia e adolescenza e alle minuziose descrizioni botaniche e quella della Quarantana risciacquata in Arno, da tutti studiata a scuola, più fluida e sintetica.

La recitazione da parte di Luca Radaelli avviene tradizionalmente in un luogo in cui si possa contemplare lo stesso paesaggio che lo scrittore descrive ne “I promessi sposi”, con la modernità di una visione dall’alto, come avesse un drone. Questa edizione però assume un particolare significato, in quanto si terrà nell’Azienda Agricola Deviscio che faceva parte dei beni posseduti dalla famiglia Manzoni da secoli, ai piedi del Resegone tanto amato da Don Lisander. Tenuta, che venne venduta da Alessandro all’industriale tessile Giuseppe Scola nel 1818. A ricordo dell’impegno di studi e sperimentazioni che Manzoni profuse per contribuire alla modernizzazione dell’agricoltura lombarda, oltre che alle sue passioni culinarie ricordate nel romanzo, seguirà la degustazione degli straordinari formaggi a km 0, prodotti dall’azienda.

ore 15, Villa Manzoni

Visita guidata: “PESTE, MORBI, EPIDEMIE: TESTIMONIANZE NEL PATRIMONIO ARTISTICO LECCHESE”

Biancamaria Fracassa (guida turistica del GruppoGuideLecco) tratterà il tema della peste e di altre epidemie che dal Seicento all’Ottocento hanno devastato anche il nostro territorio attraverso le testimonianze del patrimonio artistico (opere d’arte, ex voto, ecc.) del territorio presenti in alcune chiese della città.

ore 19, Villa Manzoni

Percorsi emozionali negli ambienti di Villa Manzoni: “MUSEOEMOZIONE – UNA VILLA DA ASCOLTARE”

Un percorso musicale ed enogastronomico tra le sale di Villa Manzoni consentirà di rivivere l’atmosfera Sette – Ottocentesca della vita in villa. Un format sperimentato per la prima volta nel 2021 con grande successo. La villa sarà rivestita a festa con interventi illuminotecnici molto suggestivi. Nella corte d’onore, si inaugura la serata con il dialogo tra Bruno Gambarotta (scrittore e giornalista), Giorgio Costa (musicista) e Simona Piazza (Assessore alla cultura e Coesione sociale, moderati da Mauro Rossetto). Gli interventi saranno accompagnati dall’esecuzione di alcuni brani musicali.

Matteo Fedeli, uno dei maggiori violinisti italiani e importante musicologo, utilizzerà eccezionalmente un autentico violino Guarneri del Gesù del 1709 proveniente dal Museo dei violini di Cremona e un Jean-Baptiste Vuillaume del sec. XIX, accompagnati dal pianoforte del lecchese Antonio Scaioli.

Tra le sale della Villa sarà possibile degustare una cena a base di prodotti tipici, allestita tra la corte e la cantina e consumata tra gli arredi e gli affreschi che adornano gli ambienti: uno scenario

teatrale, dove ogni ospite sarà protagonista e parte integrante, che si arricchirà delle melodie di cui risuonavano le stanze della villa al tempo dei Manzoni e degli Scola, grazie ai pianoforti suonati da Shulei Liu e Matteo Bocchetta.

Domenica 16 ottobre

Ore 9, Villa Manzoni

Colazione con visita guidata del Museo Manzoniano: BREAKFAST IN VILLA

Inizia la mattina con una ricca colazione in Villa Manzoni, preparata dagli alunni del CFPA Enaip di Lecco, guidati dal famoso pasticcere Marco Gennuso, specialista nei dolci ottocenteschi e ideatore delle praline ispirate ai personaggi dei Promessi sposi, che anticiperà la visita guidata del Museo Manzoniano. Il tema scelto per l’occasione sarà narrato dal filosofo Davide Innocente e riguarderà il problematico riflettere sul ruolo della Provvidenza nella vita e nell’opera di Manzoni. Il percorso sarà arricchito anche da alcune letture di brani inerenti all’argomento, grazie alla collaborazione di Ina Cara.

Ore 11, Pescarenico - Area “Addio monti …”

Flash mob per l’inaugurazione del nuovo Percorso creativo nei Luoghi Manzoniani: “IERI COME OGGI: I PROMESSI SPOSI SONO QUI!”

Per valorizzare il percorso dei famosi Luoghi Manzoniani continuando il mood inaugurato l’anno passato con l’acclamatissima mostra “I passaporti dei promessi sposi”, è stato studiato un circuito di installazioni all’insegna delle radici identitarie dei lecchesi di oggi con i personaggi del romanzo di Manzoni, lecchesi di allora. Le postazioni, ideate nella grafica e negli apparati digitali da Paolo Vallara, sono collegate a ricchi contenuti multimediali richiamabili da chiunque con il proprio smartphone puntato sui pannelli. Per inaugurare le nuove istallazioni, nell’area dell’“Addio monti …” a Pescarenico, si terrà un flash mob, che vuole coinvolgere tutta la comunità e in particolare i giovani. I partecipanti si riscopriranno nell’identità di uno dei protagonisti attraverso un test interattivo. L’evento comprenderà anche il laboratorio creativo: “Esplora i personaggi dei Promessi Sposi”, ideato dalla designer e artista Manuela Sormani per avvicinare i bambini dai 6 ai 10 anni alla famosa opera letteraria.

Ore 15, Villa Manzoni

TEA TIME IN VILLA - Salotto Letterario

Incontro: Il processo a Caterina Medici: violenza di genere e fake news nell’epoca dei Promessi sposi

Durante l’incontro, che verrà condotto con l’intento di coinvolgere i presenti in un’atmosfera da salotto letterario, i professori Margherita De Blasi (Università di Napoli L’Orientale) e Francesco De Cristofaro (Università di Napoli Federico II) approfondiranno il tema della ricerca della verità storica e, da questo punto di vista, della relazione esistente tra l’indagine dello storico e la sua restituzione in forma di romanzo. Questa è stata, del resto, anche la questione fondamentale su cui si è interrogato Alessandro Manzoni per tutto il corso della sua vita.

Lo spunto, di grande attualità per il richiamo a temi come la discriminazione di genere e il conflitto tra l’approccio scientifico e i pregiudizi alimentati dalla circolazione di false notizie, è dato da una vicenda reale avvenuta nell’epoca de I promessi sposi: il processo subito nel 1617 a Milano da Caterina Medici, serva presso casa Melzi, donna acculturata e per questo vista con sospetto, accusata ingiustamente di stregoneria, arrestata, torturata e dopo immani sofferenze impiccata e bruciata. Di questa triste vicenda, studiata da Pietro Verri nella sua Storia di Milano, aveva fatto cenno anche Alessandro Manzoni nell’edizione del 1827 de I promessi sposi.

La storia che per la prima volta nel 1829 era stata riportata alla luce dal romanzo di Achille Mauri Caterina Medici di Brono (recentemente ripubblicato a cura di Margherita De Blasi dall’editore Officina Libraria) e riproposta da Leonardo Sciascia ne La strega e il capitano (1986), nei quali viene trattato un fatto vero. Mauri, peraltro, è ritenuto da tutti i maggiori studiosi manzoniani come il più probabile autore del misterioso compendio manoscritto del capolavoro manzoniano, custodito ed esposto nel Museo Manzoniano di Lecco. Durante l’incontro di brani tratti dai romanzi del Mauri e di Sciascia saranno letti dall’attrice lecchese Giusy Vassena.

L’appuntamento sarà inoltre accompagnato da una degustazione de “La pasticceria piemontese e lombarda all’epoca di Alessandro Manzoni”. L’assaggio comprenderà biscotti, friandises e praline realizzate in collaborazione con il CFPA Enaip Lecco.

Ore 17, Villa Manzoni

Presentazione del romanzo storico “La donna del gioco” di Gianluigi Daccò

(Cinquesensi editore)

Intervengono Gianmarco Gaspari (Università degli Studi dell’Insubria), Sara Vitali (editrice) e l’autore.

Lettura ad alta voce di brani del romanzo a cura di Gianfranco Scotti.

Teatro Cenacolo Francescano, ore 21

CANTA/STORIA

Incontro con Morgan.