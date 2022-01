Calcio, Serie C: Lecco-Triestina

Prezzo non disponibile

Calcio Lecco 1912 comunica che i ticket per la gara di campionato Lecco – Triestina in programma il 29 gennaio 2022 alle ore 14:30 presso lo Stadio Rigamonti – Ceppi di Lecco, si potranno acquistare nelle seguenti modalità:

Presso la segreteria dello stadio Rigamonti – Ceppi, via Don Giovanni Pozzi 6 (Lecco), da Lunedì a Venerdi dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Anche nel giorno gara sarà possibile acquistare il biglietto presso le biglietterie dello stadio a partire da un’ora e mezza prima del fischio d’inizio (leggere sotto i prezzi specifici).

Presso “Shamrock Irish Pub”, via Giuseppe Parini 5 (Lecco); Da Lunedi a Venerdi dalle 18 a mezzanotte e Sabato e Domenica dalle 18:00 all’01:00.

Presso Ticket Point Srl, in via Corso Italia, 6 Trieste (TS)

Online sul circuito “Etes.it” (https://www.etes.it/sale/list/6674/Calcio+Lecco+1912+srl).

Prezzi dei biglietti compreso diritto di prevendita:

Tribuna d’onore 50€

Tribuna Centrale 25€ – Ridotto 20€

Tribuna Laterale 20€ – Ridotto 15€

Distinti 15€ – Ridotto 12€

Curva Nord e Sud 12€

Prezzi dei biglietti acquistati nel giorno gara

Tribuna d’Onore 50€

Tribuna Centrale 30€ – Ridotto 25€

Tribuna Laterale 25€ – Ridotto 20€

Distinti 20€ – Ridotto 15€

Curva Nord 15€

Curva Sud: no ticket venduti nel giorno della partita

Le categorie che rientrano nei RIDOTTI sono:

Over 65

Donne

Ragazzi da 11 a 18 anni

La Società ricorda che, a seguito del Decreto Legge del 07 gennaio 2022, la capienza dello stadio è limitata al 50% del totale e per poter accedere allo stadio è obbligatorio indossare una mascherina FFP2 (o FFP3) ed esibire il proprio “SUPER GREEN PASS” o “GREEN PASS RAFFORZATO”, per questo motivo vi invitiamo a non raggiungere lo stadio a ridosso del calcio d’inizio.

Il SUPER GREEN PASS attesta una delle seguenti condizioni: