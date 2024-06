Torna ItLug, il mondo dei Lego a Lecco con espositori da tutta Italia

Per la città di lecco è ormai diventato uno degli eventi più attesi, sempre in grado di richiamare tantissimi appassionati e visitatori anche da fuori provincia. Stiamo parlando di ItLUG (Italian Lego Users Group), l'evento dedicato ai mitici mattoncini in lego che porterà in scena centinaia di spettacolari creazioni di ogni tipo: da giochi a città, dai trenini alle navi, dai robot a personaggi dei film per arrivare fino a stadi e monumenti tutti ricostruiti rigorosamente in lego. Per la gioia di grandi e bambini.

Proprio l'associazione www.itlug.org con il patrocinio del Comune di Lecco e in collaborazione con il polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e Univerlecco, propone anche questa nuova edizione di ItLug 2024: l'evento si terrà nuovamente nella sede del Politecnico di via Previati nel weekend di sabato 3 e domenica 4 agosto. Più di 4.000 metri quadri saranno dedicati all'esposizione di creazioni e riproduzioni di ogni genere con laboratori, attività per i ragazzi e un punto giochi per grandi e piccini.

Sono già 141 gli espositori provenienti da tutta Italia e dall'estero per presentare costruzioni dalle tematiche più disparate che mai: mezzi tecnici, robot, castelli, treni, città, paesaggi invernali, collezioni e tanto altro ancora. Oltre alla consueta esposizione, le attività confermate sono le seguenti: tornei robotici (Sumo e Line follower), concorso CreActive dedicato a tutti i bambini dai 6 ai 12 anni, museo vintage, Lego(r) Serious Play, punto giochi Pick'N'Build e area giochi Duplo(r). Nuove attività verranno annunciate nelle prossime settimane. Intanto segnatevi la data: per gli appassionati di Lego, e non solo, si tratta davvero di un evento da non perdere.