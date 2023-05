ItLUG 2023

ItLUG (Italian LEGO(r) Users Group), (www.itlug.org) con il patrocinio del Comune di Lecco e in collaborazione con il Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e Univerlecco, propone la nuova edizione dell'ormai tradizionale evento dedicato ai famosi mattoncini. L'evento si terrà nuovamente nella sede del Politecnico di Via Previati a Lecco il prossimo 29/30 Luglio. Più di 4mila metri quadri dedicati all'esposizione di creazioni e riproduzioni di ogni genere, laboratori, attività per i ragazzi e un punto giochi per grandi e piccini.

Sono già 96 gli espositori provenienti da tutta Italia e dall'estero per presentare costruzioni dalle tematiche più disparate che mai: mezzi tecnici, robot, castelli, treni, città, paesaggi invernali, collezioni e tanto altro ancora.

Sabato 29 dalle 11:00 alle 19:00 e domenica 30 luglio 2023 dalle 10:00 alle 18:00.

Oltre alla consueta esposizione, le attività confermate sono le seguenti:

tornei robotici (Sumo e Line Follower);

concorso CreActive dedicato a tutti i bambini dai 6 ai 12 anni;

museo vintage;

LEGO(r) Serious Play.

Nuove attività verranno annunciate nelle prossime settimane.