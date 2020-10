Letture in cerchio e corso di fumetto a Valgreghentino

Nuove iniziative all'insegna della cultura e dell'aggregazione a Valgreghentino. La biblioteca civica riparte infatti proponendo una serie di appuntamenti - in sicurezza - rivolti sia ai più piccoli che ai più grandi. Si comincia domani, venerdì 2 ottobre, con le "Letture in cerchio" e ad alta voce, rivolte in particolare ai bambini dai 6 agli 8 anni. Previsti tre turni alle ore 15,16 e 17 con un massimo di 10 partecipanti l'uno, per mantenere così le dovute distanze di sicurezza. Venerdì 9, sempre nel pomeriggio, toccherà invece alle "Letture al metro" per ragazzi dai 9 agli 11 anni.

La biblioteca di Valgreghentino organizza poi un corso di fumetto tenuto da Alessia con quattro lezioni in programma il 12, 19 e 26 ottobre e il 2 novembre. Le iscrizioni (costo 40 euro comprensivi dei materiali) si raccolgono entro il 9 ottobre scrivendo alla mail biblioteca@comune.valgreghentino.lc.it oppure telefonando al numero 0341 604079.

