"Festa del basket" al Centro sportivo al Bione

La festa del basket al Bione. L’appuntamento è per sabato 12 settembre al Centro sportivo comunale, su organizzazione del Basket Lecco che chiama a raccolta i più più piccoli per la leva del minibasket. Si potrà andare in palestra, rispettando le normative anticovid, per provare lo sport della pallacanestro con gli istruttori dello staff bluceleste.

Il programma prevede dalle 15 alle 16 la leva bambini nati tra il 2012 e il 2014; dalle 16.30 alle 18 la leva bambini nati dal 2009 al 2011.

Per informazioni è possibile contattare il coach Matteo, 339 8506665.