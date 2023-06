"Sentiamo le storie delle ragazze morte e di chi commenta quelle morti. Ma le loro voci non le sente nessuno". A parlare è Martina Castigliani, giornalista de ilFattoQuotidiano.it e autrice del libro Libere. Il nostro no ai matrimoni forzati con le illustrazioni di Elisabetta Ferrari (PaperFirst, 2022): "loro" sono le Saman Abbas "salvate" d'Italia. Donne, ragazze, fuggite dalle proprie famiglie per la libertà. Per dire no a chi voleva imporre loro un'unione non voluta, no a chi vuole decidere per loro, sul loro corpo, sulla loro vita. No alla violenza, fisica e psicologica. Prima che sia troppo tardi.

"L'unica cosa da fare è dare spazio a quelle voci" spiega Castigliani, che le ha incontrate e ascoltate per quattro anni. Spesi a parlare, raccontare e raccontarsi. Tra i silenzi e le difficoltà.

Un libro corale e un'inchiesta su un fenomeno che riguarda centinaia di invisibili. In Italia, di matrimoni forzati si parla se una ragazza viene uccisa: Saman Abbas è solo l'ultimo caso strumentalizzato da politica e talk show.

Mercoledì 4 giugno alle 18.30 alla Libreria Volante, al civico 30 di via Bovara a Lecco, si terrà la presentazione proprio di questo libro e, con l'autrice Castigliani, interverrà Wajahat Abbas Kazmi (regista e attivista), il cui contributo è presente nel saggio.

"Alla Libreria Volante - dichiara una delle titolari, Shantala Faccinetto - abbiamo deciso di ospitare anche presentazioni che facciano riflettere, ed è per questo che abbiamo invitato Castigliani ad approfondire il tema della violenza contro le donne, che viene solitamente affrontata nella Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, e poi - spesso - non ripresa a meno che non sia la cronaca nera, purtroppo, a parlarne".

I proventi dei diritti d'autore non a caso andranno a Trama di Terre, la prima associazione in Italia a occuparsi del tema dei matrimoni forzati.

La prenotazione non è necessaria. Per informazioni: info@lalibreriavolante.com, 0341 1840524.