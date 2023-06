Librestate ad Abbadia Lariana

Prezzo non disponibile

Arriva ad Abbadia "Librestate", una rassegna di incontri con l'autore.

Quattro appuntamenti in sala civica don Carlo Gnocchi, sempre alle ore 18. Il primo è in calendario il 15 giugno con Michele Piatti, che presenterà Favola di Bologna. Il 23 giugno toccherà alla mandellese Linda Spandri con I fantasmi non nuotano, il 28 giugno a Davide Basile con Prospettiva Alpha e il 7 luglio a Beppe Roncari con Engaged 1. Il libro di Renzo.

Per informazioni bibliotecacomunale.abbadia-lariana.lc.it, telefono 0341 700381.