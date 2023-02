Libri... In tutti i sensi: laboratorio per bambini da 1 a 4 anni

Laboratorio esperienziale in cui i bambini potranno esplorare il mondo dei libri testurizzati attraverso postazioni sensoriali e creare pagine da rilegare e portare con sé.



Il laboratorio, condotto da Claudia Saracchi, è rivolto a bambini da 1 a 4 anni e si svolge a Campsirago Residenza, via San Bernardo 5, fraz. Campsirago, Colle Brianza.



Nell’ambito della programmazione primaverile Campsirago Luogo d’Arte.



BIGLIETTERIA:

Laboratorio con merenda: 12€ / 9€ ridotto residenti di Colle Brianza

Un laboratorio più lo spettacolo Corpo lib(e)ro nella stessa giornata: 15 € / 12 € ridotto residenti di Colle Brianza



Info e prenotazioni: Mail info@campsiragoresidenza.it | Tel. 0399276070 / Cell. 375 67 00 532



Il progetto Campsirago Luogo d’Arte è a cura di Campsirago Residenza ed è realizzato in Partenariato Speciale Pubblico Privato con il Comune di Colle Brianza. Ha il patrocinio della Provincia di Lecco.



I laboratori della rassegna sono a cura di Claudia Saracchi e Rossana Maggi.



Claudia Saracchi è docente e atelierista, da 20 anni si occupa di didattica attiva e laboratoriale. E’ referente del progetto”Senza Zaino” in una scuola primaria e si occupa di laboratori per l’infanzia presso scuole, musei e biblioteche; svolge incontri e formazioni per adulti presso scuole, università, enti e associazioni.



Rossana Maggi è illustratrice, artista visiva ed esperta di didattica dell’arte moderna e contemporanea. Ha collaborato con il Museo Serralves di Oporto, il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli di Torino, Claudio Cavalli, il Muba (Museo dei Bambini di Milano), il Dipartimento Educazione del Castello Sforzesco e con l’Accademia dei Bambini della Fondazione Prada di Milano.