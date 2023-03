Benedetta Tobagi a Lecco per raccontare "La Resistenza delle donne"

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco hanno deciso di promuovere un incontro che mette al centro il libro "La Resistenza delle donne", scritto da Benedetta Tobagi per Einaudi.

L'appuntamento - fissato per venerdì 10 marzo alle ore 18.30 presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco - rappresenta di fatto una anteprima della quattordicesima edizione di Leggermente, la manifestazione di promozione della lettura che verrà presentata ufficialmente il prossimo 7 marzo. Nella sua ultima fatica editoriale, Benedetta Tobagi ricostruisce la storia delle donne italiane nella Resistenza e nell'esperienza della guerra partigiana facendo ricorso a tutti i suoi talenti: quello di storica, di intellettuale civile, di scrittrice. Un libro di ricordi, di traiettorie esistenziali, di tragedie, di speranze e rinascite, di vite.

"La collaborazione tra Leggermente e il Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco è una piacevole tradizione che va avanti da diversi anni - sottolinea la presidente del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco, Mariangela Tentori (nella foto) - Quest'anno abbiamo deciso di organizzare, insieme agli amici di Assocultura Confcommercio Lecco, un appuntamento che va a inserirsi nelle proposte della Giornata Internazionale della Donna 2023. L'incontro con Benedetta Tobagi ci è parsa una opportunità significativa per riflettere sul ruolo della donna nella storia".

"Il libro di Benedetta Tobagi mette al centro le donne e quello che hanno saputo e voluto fare in quei giorni terribili che non possono essere dimenticati - aggiunge Tentori - È una storia da riscoprire. È una storia che infonde coraggio e determinazione. È una storia nella quale la vita fronteggia la morte. Ma soprattutto è un pezzettino di quella storia, ancora in divenire, di cui ogni donna nel fluire del tempo è in qualche modo protagonista e responsabile, per raggiungere una parità reale e consapevole tra uomini e donne". Poi conclude: "La Resistenza in realtà è una categoria che attraversa il tempo e lo spazio e, con modalità certamente diverse nella forma, ma non nella sostanza, è qualcosa con cui ci tocca fare i conti anche oggi, ogni giorno. Si tratta quindi di prenderne coscienza e deciderne il modo".

A condurre la serata, a fianco della presidente Tentori, sarà Anna Maria Regazzoni (Libreria Cattaneo di Lecco), componente del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco, che avrà il compito di intervistare la scrittrice milanese.