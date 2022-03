Dettamanti presenta "Viaggio al lago di Como. Letterati e viaggiatori dell'Ottocento sul Lario"

Venerdì 1° aprile si terrà la presentazione del libro "Viaggio al lago di Como. Letterati e viaggiatori dell'Ottocento sul Lario". L'appuntamento è per le ore 18 presso la libreria "Parole nel tempo" di via dei Partigiani 19 a Lecco. L'autore del volume (edito da Moncalieri, Centro Interuniversitario di Ricerche sul Viaggio in Italia, 2020) è il Pietro Dettamanti, Presidente dell'Associazione "Giuseppe Bovara" di Lecco.

Dettamanti è uno dei massimi specialisti dell' iter Italicum, il viaggio intrapreso nel nostro Paese da artisti, letterati, filosofi del centro e del nord Europa allo scopo di confrontarsi direttamente con le vestigia della tradizione classica e completare la propria educazione intellettuale. "Questo libro ha patito, come molti altri, delle chiusure e restrizioni imposte dal Covid 19 - spiegano i promotori dell'iniziativa - siamo particolarmente lieti di offrire ad esso l'opportunità di incontrare il pubblico al quale era destinato".