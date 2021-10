"Navigatori e stelle", Loris Lazzati presenta il suo libro al Planetario

Navigatori e stelle. I grandi viaggi della storia e l’orientamento con gli astri. Il titolo e il sottotitolo del nuovissimo libro di Loris Lazzati, responsabile della programmazione del Planetario di Lecco, evocano un tema di grande fascino. Il racconto dei viaggi più epici nella storia della marineria, per ridisegnare la mappa del mondo, e la sfida dell’orientamento con le stelle in mare aperto e in acque sconosciute.

Loris Lazzati con Cecilia Corti, collega del Planetario di Lecco. Sotto la copertina del libro da poco dato alle stampe.

Tutto questo sarà al centro della serata in programma domani, venerdì 22 ottobre alle ore 21 al Planetario di Lecco, dove il relatore sarà lo stesso autore e dove ci sarà la possibilità di acquistare il libro (ed. Geo4map, una spin-off di De Agostini, 288 pagine in carta pregevole e ricco apparato iconografico, costo 28 euro). Come per tutte le iniziative del Planetario, occorre prenotare sul sito www.deepspace.it.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...