"L'uomo delle parole incrociate" a Monte Marenzo

"L'uomo delle parole incrociate". È questo il titolo del libro scritto da Giorgio Spreafico e pubblicato da Teka Edizioni che verrà presentato dalla biblioteca comunale di Monte Marenzo e dall'Associazione culturale Upper, Un paese per star bene. L'appuntamento è per venerdì 21 gennaio alle ore 21 nella sala civica del paese. L'ingresso sarà regolamentato dalle normative anticovid vigenti, con obbligo di mascherina e green pass.

Il libro

"Era il 14 settembre del 1890 e il gioco, basato su definizioni numerate verticali e orizzontali, uscì per la prima volta sul "Secolo Illustrato" di Milano - ricorda il direttivo di UPper - L'autore era uno sconosciuto Giuseppe Airoldi, impiegato comunale di Lecco. Un personaggio ingiustamente dimenticato esce finalmente dall'ombra grazie a questo intrigante romanzo storico, frutto di un'approfondita ricerca. In un sorprendente viaggio nel passato, scopriamo una Lecco di fine Ottocento segnavia dei giochi enigmistici del tempo, in grado di sfidare e divertire anche ai nostri giorni".