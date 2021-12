Elfi danzati sfilano per le vie di Lierna

Originalità e tradizione vanno a braccetto nell'iniziativa che la Pro loco Lierna propone per il Natale 2021. Lunedì 20 dicembre a partire dalle ore 17 davanti alle scuole si radunerà un gruppo di magici elfi che, a passo di danza, attraverserà il rione storico Villa per arrivare sino in Piazza IV Novembre.

Gli elfi ballerini altri non sono altri che i componenti del gruppo di danzatori "Experience Dance Academy" guidati dal direttore Matteo Addino, in arrivo da Genova per l'occasione. Un corpo di ballo conosciuto al grande pubblico per il programma Ballando con le stelle seguitissimo su Rai 1. Matteo Addino è un geniale coreografo dalla cui scuola sono usciti eccellenti danzatori, ed è coautore di videoclip di famosi musicisti oltre che direttore della NAIMA Academy da lui definita "la casa per ballerini" in prima serata sulla Rai ne Il cantante mascherato con Milly Carlucci.

Alla chiamata della Pro loco hanno risposto in tanti, offrendo con entusiasmo il loro contributo. Privati cittadini, tutti gli esercenti liernesi e, non certo ultima, l'Amministrazione comunale.

Gli organizzatori non si lasciano sfuggire ulteriori anticipazioni, ma pare che nell'aria ci siano altre sorprese. Appuntamento dunque a Lierna lunedì 20 dicembre alle ore 17 per vivere la favola degli elfi. In sicurezza, con Green pass, mascherina e distanziati, ma immersi nella magia del Natale.