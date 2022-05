"Lettere d'amore stonate", un viaggio tra parole e musica

Prezzo non disponibile

Arturo Fracassa profeta... in patria. L'ex cestista del Basket Lierna, ora insegnante e apprezzato musicista, tornerà nel piccolo comune lariano per presentare il suo libro di poesie "Lettere d'amore stonate" e per un viaggio "tra parole e musica".

L'appuntamento è per sabato 7 maggio alle ore 21 alla Biblioteca A. Goretti, in occasione della Festa della mamma, organizzato da Comune di Lierna e Associazione culturale Giannino Castiglioni. Alle ore 19 previsto un aperitivo offerto dall'Amministrazione comunale di Lierna.