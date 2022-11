A Liliana Cavani il Premio Manzoni alla carriera: cerimonia a Lecco

"L'arte come indagine manzoniana sulla Storia, il cinema come linguaggio di unione tra l'umano e il trascendente". È con questa motivazione che 50&Più Lecco e la Giuria Tecnica hanno deciso di conferire il Premio Manzoni Città di Lecco alla Carriera 2022 alla regista Liliana Cavani.

La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento - l'anno scorso assegnato a Claudio Magris e in passato ottenuto da personalità del calibro di Umberto Eco, Ermanno Olmi, Emanuele Severino, Paolo Conte, Giulia Maria Mozzoni Crespi, Luis Sepulveda, Dacia Maraini, Valerio Massimo Manfredi, Fabrizio De André (alla memoria), Carlo Lucarelli - è in programma per sabato 12 novembre alle ore 21 presso l'auditorium della Casa dell'Economia di Lecco della Camera di Commercio Como-Lecco in via Tonale: l'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti, con prenotazione raccomandata sul sito www.leggermente.com

A tirare le fila della serata sarà Massimo Bernardini, giornalista e conduttore televisivo della fortunata trasmissione Rai Tv Talk. Insieme a lui, per dialogare con la cineasta emiliana, salirà sul palco dell'auditorium anche Stefano Motta, componente della Giuria Tecnica del Premio Manzoni. È previsto anche un saluto introduttivo da parte di monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo (che collabora a questa edizione del Premio alla Carriera) e prevosto di Lecco.

Il Premio Letterario Manzoni - Città di Lecco, organizzato da 50&Più Lecco (presidente Eugenio Milani), vede la collaborazione del Comune di Lecco e del Centro Studi Manzoniani, oltre che di Assocultura Confcommercio Lecco. Main sponsor del Premio è Acinque. Il Premio Manzoni alla Carriera, istituito per la prima volta nel 2008, è attribuito ad una importante e prestigiosa personalità che “ha in modo visibile perseguito e rappresentato ideali di alto impegno culturale e civile”.