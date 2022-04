Lions Day a Valmadrera

Domenica 24 aprile 2022 torna in piazza il Lions Day. "Dopo due anni di forzata sospensione, i Lions di tutta Italia incontrano i cittadini - spiega Luigi Torri, presidente del club della Valle San Martino - Nel territorio lecchese avremo i Lions club locali che presenteranno i loro service durante tutta la giornata di domenica presso il Palaleopardi di Valmadrera. 'Cambiamo prospettiva' è il titolo di dell'evento di quest’anno, e ben testimonia il messaggio di cambiamento dei Lions club che, archiviato il loro primo secolo di attività, si sono già attivati per affrontare ed attraversare il presente e il prossimo futuro".

L'iniziativa di domenica 24 avrà inizio alle ore 9 e proseguirà fino alle 17.30 con iniziative all'insegna di inclusività, sport e salute: "Attraverso lo sport creiamo un mondo in cui le persone con disabilità intellettive sono riconosciute per le proprie capacità e non discriminate per le loro differenze". Spazio quindi a Screening di prevenzione, a un torneo special di basket, a un incontro sull'utilità del Dae, senza dimenticare musica, giochi e un'area dedicata al benessere fisico degli atleti.