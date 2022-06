Live "Il Guardiano" sotto le stelle alla baita degli Alpini

Concerto alla Baita degli Alpini di Cavagiozzo in località Malnago. Il live "Il Guardiano" sotto le stelle, che vedrà protagonista il lecchese Maurizio Rastelletti, si terrà sabato 25 giugno alle ore 21.30. Special guest: Nando Bonini, ex chitarrista di Vasco Rossi. Il luogo dell'evento è raggiungibile con dieci minuti di camminata nel bosco, i partecipanti dovranno quindi avere con sè una torcia per il ritorno.

Lo spettacolo musicale è organizzato da Mr Music Project in collaborazione con gli Alpini della sezione di Lecco, gruppo di Acquate. Un evento da non perdere per gli appassionati di musica e non solo. In caso di maltempo l'iniziativa verrà rinviata. Clicca qui per vedere la video intervista a Rastelletti che presenta il suo live "Il Guardiano".