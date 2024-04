"Love Gineration": il grande festival del gin approda a Lecco

La prossima tappa di "Love Gineration" 2024 sarà a Lecco. Il grande festival dedicato ai produttori di gin e distillati italiani andrà in scena venerdì 10 maggio dalle 18 all'una di notte e sabato 11 maggio dalle 16 all'una sempre presso il Palataurus. La manifestazione è organizzata da VALe20 - azienda di eventi e comunicazione.

"Con i 20 produttori provenienti da tutta Italia e le oltre 100 etichette proposte, Love Gineration punta a confermarsi come evento di riferimento per tutti gli appassionati dei gin e distillati italiani anche in Lombardia - spiegano i promotori - Durante la due giorni, i partecipanti potranno degustare gin in purezza, distillati, sorseggiare cocktails a base di gin (e non solo) lasciandosi trasportare dalla musica coinvolgente proposta dai nostri Djs".

Love Gineration offre, inoltre, la possibilità di acquistare le bottiglie di gin e distillati direttamente dal produttore mantenendo alto il rapporto qualità-prezzo, con il vantaggio di conoscere di persona la filiera del bene acquistato. Per gli amanti del cibo di strada saranno presenti food trucks, vere e proprie cucine su ruote, che soddisferanno anche i palati più esigenti con le loro golose proposte culinarie.

Per non far mancare nulla, un Barber shop e un Tattoo shop si renderanno disponibili per soddisfare pazzie dell’ultimo momento o semplicemente per qualche ritocco al proprio stile. Il biglietto per Love Gineration è acquistabile fino all’ apertura dell’evento al costo di 8 euro o direttamente in cassa al costo di 13 euro.

"Con questa grande proposta, Love Gineration vuole posizionarsi come un evento di alto livello con produttori pluripremiati, rimanendo però dedicato a tutti e soprattutto alla portata di tutti". Per maggiori informazioni: https://www.vale20.it/love-gineration-gin-festival/ - mail: info@vale20.it