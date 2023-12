Una settimana di sicuro interesse con gli eventi organizzati dal Planetario di Lecco che vede protagonista Luca Perri, ma anche una serata dedicata alle stelle cadenti e l'apertura del programma all'insegna del Natale per i più piccoli, per le famiglie e gli appassionati.

Senza dubbio l'appuntamento più atteso è quello che venerdì 15 dicembre alle ore 21.15 vedrà il ritorno di Luca Perri con la sua conferenza "La scienza di Oppenheimer": una serata attesissima anche perché inerente alla pellicola campione al box office quest'anno, un film che porta a riscoprire una pagina drammatica e intensa della storia e della scienza.

La serata eccezionalmente si svolgerà presso presso l'Auditorium del Centro civico Sandro Pertini in via dell'Eremo 28 (e non come comunicato in precedenza presso il Planetario) proprio per accogliere il vasto pubblico. Tutti coloro che vogliono partecipare sono invitati a prenotarsi sul sito del Planetario e a prestare attenzione alle indicazioni.

Via al programma delle feste

Sabato 16 dicembre invece vedrà l'avvio del programma dedicato alle festività con il primo sabato dei bambini speciale: Alla ricerca di Santa Claus sarà l'occasione migliore per andare alla scoperta delle origini di Babbo Natale (consigliato ai bambini dai 5 agli 8 anni e anche ai grandi!).

Domenica 17 invece sarà la prima occasione per vivere un eccezionale viaggio tra astronomia, storia e arte per spiegare uno dei più affascinanti misteri di ogni tempo con La Stella di Natale.

Si ricorda che per chi lo desidera è possibile acquistare come regalo i biglietti per il Planetario e inoltre è aperta la possibilità di tesserarsi per il nuovo anno.

Tutti gli eventi possono essere prenotati sul sito www.deepspace.it dove è possibile trovare tutte le informazioni e i contatti.