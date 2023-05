Torna la Lucciolata: il Pascolo si illumina tra corsa, musica e piatti gustosi

Prezzo non disponibile

La Lucciolata è pronta a illuminare Calolziocorte e Vercurago. Torna infatti come da tradizione la corsa serale organizzata dall'oratorio del Pascolo lungo un percorso di circa 5 chilometri, aperta a grandi e bambini. Un evento simbolo del territorio, che compie 42 anni e registra sempre un elevato numero di partecipanti. L'appuntamento è in programma per la serata di sabato 27 maggio con partenza alle ore 21 dalla chiesa della frazione calolziese.

"L'evento si inserisce nella festa patronale della parrocchia del Pascolo, in programma dal 25 maggio all'11 giugno - spiega Roberto Riva, coordinatore dello staff di volontari impegnato anche in un ottimo servizio di cucina - Le serate di intrattenimento saranno 16, con i momenti clou durante i venerdì sera nei quali saranno proposti i vari tributi musicali. Tutte le sere saranno attivi bar, ristorante e pizzeria a partire dalle 19". Tra le cene a tema quelle di giovedì 1 giugno dedicata agli amanti dello stinco con polenta e di giovedì 8 per gli appassionati di risotto al pesce persico.

"All'interno della festa del Pascolo, l'evento clou sarà come sempre la Lucciolata, giunta alla sua 42esima edizione - conclude Riva - questa corsa, o semplice camminata per famiglie che si sviluppa tra il Pascolo, San Girolamo e il lungolago con rientro sempre in oratorio, ha visto negli anni la partecipazione di tantissime persone. Il record lo abbiamo registrato nel maggio 2018 con ben 1.641 partecipanti. Vi aspettiamo".