Bentornate "Luci su Lecco"! Il centro della città tornerà a essere illuminata dalle proiezioni natalizie. Dopo lo stop forzato del 2020, infatti, l'associazione Amici di Lecco è pronta a tornare in campo con l'apprezzatissima iniziativa andata in scena durante le Festività del 2019. Dal 27 novembre al 9 gennaio, dalle 16.30 a mezzanotte, via Cavour, piazza Armando Diaz, piazza XX Settembre, piazza Cermenati, via Roma e piazza Manzoni saranno colorate con le frasi e le immagini che richiamano "Promessi Sposi", "Divina Commedia" e "Schiaccianoci", tre pietre miliari della cultura mondiale. L'annuncio è stato dato durante la conferenza stampa tenutasi nella tarda mattinata di mercoledì 3 novembre all'interno di Palazzo Falck.

