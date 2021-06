Étoile di fama internazionale a Lecco: Luciana Savignano sarà a StileDanza per le arti in OtoLab

Domani, mercoledì 23 giugno alle ore 16.00, ci sarà un momento davvero emozionante per l’officina di artisti che da ieri ha invaso gli spazi di Oto Lab, in via Mazzucconi a Lecco. A dare il suo imprimatur alla manifestazione "Stile Danza per le arti" arriva infatti Luciana Savignano, artista di fama mondiale, étoile fuori da ogni schema, applaudita all’unanimità dalla critica internazionale.

Con lei, portatrice di arte nella vita e di vita nell’arte, si attraverseranno le creazioni in progress negli spazi di Oto Lab. Gli artisti potranno così confrontarsi e trarre ispirazione da una vera Musa che, seppure calcando i palchi più prestigiosi del mondo, è da sempre al fianco delle nuove generazioni.

Ulteriore omaggio dell’artista a Lecco sarà la presentazione del libro “Luciana Savignano. L’eleganza interiore” (Gremese Editore). Nato dalla penna di Emanuele Burrafato, che ha danzato con lei, il libro ripercorre le tappe della carriera e della vita della Danzatrice. Ma soprattutto racconta il suo viaggio interiore, alla ricerca e alla scoperta di sé attraverso l’amore per la danza, che per lei è passione unica, duratura, totale e incondizionata.

La presentazione è inserita nella rassegna “Leggermente” promossa da Assocultura Confcommercio Lecco. L'ingresso libero sino ad esaurimento posti. La manifestazione è organizzata e diretta da Filippo Bariffi ospitata da Oto Lab con la partnership di Assocultura Confcommercio Lecco. "StileDanza per le arti in OtoLab" è partner artistico di WDA Hybrid Tour 2021 | La Danza racconta l’Italia, il Paese della grande bellezza.

