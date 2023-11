Emozioni del cuore: le canzoni di Lucio Battisti al Cenacolo Francescano

Sabato 18 novembre alle ore 21 l'Associazione "Il Cenacolo Francescano" di Piazza Cappuccini propone uno tributo musicale per ricordare uno dei più grandi cantanti della musica leggera italiana a 25 anni dalla sua scomparsa, Lucio Battisti, che rivivrà sul palcoscenico grazie all'Associazione culturale Controvento di Aosta che presenterà "Emozioni del cuore - Viaggio in Musica nella Storia di Lucio Battisti".

Un progetto musicale che ripercorre la carriera del cantante nel periodo del fortunato sodalizio con Mogol. Emozioni del Cuore accompagna gli spettatori in uno spettacolare itinerario attraverso la storia di Lucio Battisti. Un repertorio da ricordare e riscoprire, colonna sonora di intere generazioni, arricchito da aneddoti e storie, note e meno note, raccolte nel corso degli anni dalla viva voce dei protagonisti del tempo.

Un incredibile viaggio in cui le emozioni del pubblico potranno liberarsi dai cuori e dai ricordi, per ritrovarsi a cantare assieme agli interpreti.

L’'invito alla partecipazione del pubblico, solito rispondere con grande entusiasmo, arriva sotto forma di ausilio visivo attraverso i testi delle canzoni più conosciute, trasformando le piazze e i teatri in una grande festa collettiva dove ognuno ripercorre i propri ricordi.

In questa identificazione emotiva risiede il grande successo di "Emozioni del Cuore", che ha recentemente avuto l'onore e il piacere di collaborare con il Maestro Mogol. In virtù dell'intento evocativo del progetto, il collettivo artistico che va in scena non ha un nome, in quanto band, limitandosi a racchiudere sotto l'insegna "Emozioni del cuore" l'intento di omaggiare, senza protagonismo personale alcuno, la grandezza delle opere di Mogol e Lucio Battisti.

Gli artisti coinvolti

Attualmente gli artisti coinvolti nel progetto sono:

Lorenzo Tagliaferro: voce narrante, chitarra, pianoforte, direzione musicale e artistica

Francesca Florio: voce, management

Sergio Baudin: batteria

Xavier Trevisan: basso

Federico Ragioniri: pianoforte e tastiere

Pierre Baudin: chitarra

Luca Gattullo: pianoforte e tastiere

Martina Trevisan: voce

I biglietti, al costo di 20 euro, sono in vendita in biglietteria sabato 18 novembre dalle 15 alle 18.30 e dalle 20 fino a inizio spettacolo, oppure online sul sito www.teatrocenacolofrancescano.it.