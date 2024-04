Il Lungolago di Lecco festeggia la primavera con WOW Festival: i migliori vini e street food dall'Italia e dal mondo

Degustazioni, street food dall’Italia e dal mondo con una vista panoramica da togliere il fiato: sul Lungolago di Lecco arriva l'evento che celebra l’amore per il buon vino e il buon cibo, una tappa imperdibile per gli appassionati della cultura enogastronomica.

Giunto alla sua terza edizione il WOW Festival – Walk of Wine, organizzato da Arte del Vino e WOW events in programma dal 25 al 28 aprile 2024, sarà un’esperienza di gusto e vista che lascerà tutti a bocca.

Con l’arrivo della primavera, il Lungolago sarà popolato dai colori vivaci dell’allestimento, dei corner foto e dalle divise dello Staff, pronto ad accogliere i visitatori e a deliziarli con le proposte di food and beverage. Non mancherà un intrattenimento musicale e DJ Set insieme ad artisti locali e cover band.

Ad ogni stand delle aziende vinicole saranno presenti esperti del settore pronti a condividere la loro passione e conoscenza sul mondo del vino, raccontando le caratteristiche dei loro prodotti e svelando i segreti delle loro lavorazioni.

I visitatori avranno l'opportunità non solo di assaggiare le tante etichette presenti, ma anche di approfondire la loro conoscenza sulla cultura enologica e di acquistare bottiglie direttamente dai produttori, provenienti da tutta Italia.

Ma WOW Festival non è solo vino! Tra una degustazione e l’altra si potranno assaggiare i migliori streetfood, dall’Italia e dal mondo, accompagnati da birra, spritz e gin tonic, con una linea di gin firmata WOW nei suoi tre gusti basilico e pompelmo, rosmarino e limone e la novità per i più passionali: peperoncino e arancia!

Unica raccomandazione: non bere a stomaco vuoto! Le oltre 300 etichette di vino saranno abbinate alla vasta scelta di food: burger di carne o di pesce, patatine, focacce, specialità siciliane e dolci.

Il bellissimo panorama e l’allestimento saranno perfetti per immortalare i ricordi più belli in modo unico e instagrammabile!

Informazioni utili

Dove e quando

WOW Festival Lecco – Walk Of Wine - Spring edition 2024

Lungolago di LECCO

25 - 26 - 27 - 28 APRILE

Cosa puoi fare in una giornata WOW

Orario diurno

Da giovedì 25 a domenica 28

dalle ore 12.00 alle ore 19.00

Ticket degustativo diurno – Degustazioni illimitate WOW Festival:

20 €: calice e taschina porta calice con degustazioni illimitate di oltre 300 etichette.

Orario serale

Giovedì 25, Venerdì 26 e Sabato 27

dalle ore 19.00 alle ore 23.00

Ticket degustativo serale – Degustazioni serali WOW Festival by Night

12 €: calice e taschina porta calice, 4 token

Degustazioni successive: 10€ - 4 token da utilizzare per le degustazioni

WOW Street Food Festival

Tutti i giorni dalle ore 12.00

Acquista singolarmente la tua consumazione dagli stand WOW: birra, gin tonic e i migliori street food!

Acquista i biglietti online e salta la coda in cassa! Per te un buono acquisto del valore di € 2 da ritirare in cassa per l’acquisto dei vini

DAY: €20 + ddp

NIGHT: € 12 + ddp

Acquista qui i biglietti: QUI