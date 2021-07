Sulutumana, Ghielmetti e Andreani: il Lungolario Express fa tappa a Mandello

Farà tappa anche a Mandello il Lungolario Express, il tour musicale del lago di Como. Si tratta di un evento molto originale che nell'arco di due giorni, l'11 e 12 settembre, toccherà sei località del Lario, fra le quali la città dei motori. Sarà un tour incessante quello di un'unica band formata dai Sulutumana, Luca Ghielmetti e Filippo Andreani, che da mattina a sera proporranno musica di qualità "raccontando" il lago.

Il Lungolario Express prenderà il via con un Gran Premio della Montagna al Ghisallo dedicato a Gianni Mura. E poi Mandello del Lario, Cernobbio, Torno, Tremezzina e il gran finale a Como.

"Rivedersi lo scorso febbraio, insieme a Luca e Filippo - racconta Gian Battista Galli dei Sulutumana - è stato per tutti prezioso e urgente, una sorta di medicamento miracoloso che ha lenito la solitudine alla quale il tempo che stavamo attraversando ci aveva costretti. Così abbiamo pensato a qualcosa di semplice ma significativo. Ne è scaturita l'idea di una "zingarata", una scorribanda tra amici accomunati dall'amore per le canzoni. Una carovana itinerante intorno al lago, per cantare la bellezza e celebrare la vita, in un passaggio storico doloroso e conflittuale nel quale il tempo ci attraversa e l'esistenza ci sfugge di mano. E di nuovo cantare, insieme".

I concerti sono gratuiti: si aspetta solo di conoscere le location nelle quali si darà vita ai concerti nei singoli comuni.