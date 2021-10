Indirizzo non disponibile

Sulle tracce dei luoghi descritti da Andrea Vitali nei suoi romanzi. È davvero interessante l'evento che il Comune di Bellano organizza per il 24 ottobre alle ore 11, con ritrovo all'Infopoint del Palazzo municipale: si intitola "I luoghi sono reali", una visita guidata attraverso il borgo bellanese alla scoperta di tutti gli angoli descritti con maestria dall'autore nato e residente in paese nei suoi best seller.

Il costo di partecipazione è 10 euro. La prenotazione è obbligatoria all'Infopoint di Bellano allo 034 1923098 o a bellano@itur.it.