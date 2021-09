Sono in via di definizione gli ultimi dettagli per l'edizione 2021 di "Luppolando per Perledo", kermesse dedicata alla birra che si terrà sabato 25 settembre per le vie del centro di Perledo.

Anche quest'anno sarà possibile gustare diversi tipi di birra accompagnati da prelibatezze locali. Sarà in vendita un pass birra che dara il diritto a un assaggio in ogni cantina.

La manifestazione avrà inizio alle 17 con l'apertura delle cantine. La serata sarà accompagnata dal concerto del gruppo Belvas.

"Abbiamo voglia di ripartire e tornare alla normalità. Quest'anno sarà un'edizione particolare poiché dovremo porre attenzione a tutte le normative previste, ma sicuramente dopo due anni sarà entusiasmante" dichiara il presidente del Deportivo di Perledo Marco Greppi.