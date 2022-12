In una cucina, tra pentole e vasellame, si racconterà di come la bramosia di potere possa portare alla rovina, a fuoco non troppo lento. Macduff, il re Duncan, Lady Macbeth e il futuro re di Scozia saranno davanti a noi, ai fornelli di un intreccio sanguinoso. Macbeth banquet è un banchetto “casalingo” per un assassinio perpetrato tutto in famiglia, in cui le ambizioni del protagonista svaniranno in una nuvola di vapore.

“Radaelli dà voce ai personaggi principali della tragedia. Le parti più belle sono i passaggi che egli stesso ha tradotto dall’inglese al brianzolo, dialetto in cui le streghe parlano e profetizzano (“in de la brughera”). Gli ingredienti dello spettacolo sono tutti di prima scelta e amalgamati con cura ed esperienza. Così ai monologhi si alternano i dialoghi, alle parti recitate altre cantate (sommessamente) o intermezzi parlati e giochi delle parti con la spalla Aliffi”, Saul Stucchi.

Spettacolo con cena.

Menù a cura di MeloVivo:

– dal di lenticchie e curry

– crostone di pane con erbette e uovo cotto a bassa temperatura

– polenta con spezzatino di manzo maiale e patate

Vino e caffè inclusi.

Da William Shakespeare | con Luca Radaelli e Maurizio Aliffi | idea scenica e traduzione Luca Radaelli | regia Paola Manfredi | assistente regia Dario Villa | luci e tecnica Graziano Venturuzz