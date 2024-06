La Festa della torre vista lago: a Maggiana un suggestivo tuffo nel passato

"Una delle torri più possenti del Lario sorge nella parte a monte dell'abitato di Maggiana, pianta quadrata di circa sei metri e alta 24". Così i libri di studiosi locali parlano della celebre e caratteristca Torre di Maggiana, risalente al secolo XII. Ancora oggi, unica nel suo genere la torre ubicata lungo il Sentiero del Viandante nel rione di Mandello richiama turisti e appassionati di storia. In questo weekend di sabato 8 e domenica 9 giugno, Maggiana torna al centro dell'attenzione in occasione della celebrazione della 15esima edizione de “La Torre in festa”.

Gli organizzatori del Gamag

Grazie ai volontari del Gamag - il Gruppo amici Maggiana, sodalizio di frazione - questo evento da sempre riunisce attorno a sè nelle vie del piccolo borgo cresciuto ai piedi della bertesca, una imperdibile fiera di antichi mestieri, con artisti, artigiani, musici itineranti, giocolieri, mangia-fuoco e voli di falchi. Tra il pubblico: grandi, bambini, appasionati di storia o semplici curiosi che possono ammirare una splendida vista lago salendo sulla Torre legata all'epoca del Barbarossa.

La salita sulla torre lungo il Viandante

Tutto quanto fa spettacolo in un suggestivo tuffo nel passato ricostruito nell'epoca medievale anche attraverso i costumi indossati dai vari figuranti sulla piazza maggianese. All'interno della Torre aperta al pubblico l'ascesa alla sommità da dove si gode una vista panoramica a 360 gradi sul lago e i monti circostanti, concede l'accesso a varie sale dove è allestito il Museo dell'arte contadina. Una visita che non è limitata ai soli giorni della festa, ma è possibile fare da marzo a ottobre il venerdi dalle ore 10 alle 12 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.30.

Il tipico dolce Paradell made in Maggiana

Non manca poi la sezione gastronomica. Oltre alla degustazione dei piatti tipici, ecco l'immancabile Paradell, dolce di semplice realizzo made in Maggiana. Per questo imperdibile evento della provincia lecchese, le firme di Gamag, Lecco Heritage (arte natura e cultura), Comune Mandello del Lario e Pro Loco, a siglarne l'ottima riuscita. Per altre informazioni sulla torre medievale contattare: museotorremaggiana@gmail.com (Si ringrazia Alberto Bottani per le foto e la collaborazione)