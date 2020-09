Si prepara ad entrare nel vivo il calendario di iniziative del Maggio Manzoniano di Merate 2020, come già noto rinviate ad ottobre per via dell'emergenza sanitaria in corso. Il primo appuntamento in programma è previsto per sabato 3 ottobre, dalle 15 alle 17,30 in Piazza Prinetti, con l'Esposizione della Lucia a cura di Gruppo Manzoniano Lucie, con figuranti e letture dei Promessi Sposi.

Sabato 10 ottobre, dalle ore 15 alle 17,30, ci sarà in modalità online il primo laboratorio “I Luoghi di Alessandro", per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni. A cura di Coderdojo Merate.

Domenica 18 ottobre, alle 21, l'Auditorium Comunale “Giusi Spezzaferri” ospiterà l'incontro Quattro chiacchiere manzoniane con Marcello Fois, autore di “Renzo, Lucia e io” e “Pietro e Paolo”. L'evento è organizzato in collaborazione con Leggermente Off. A seguire ci sarà l'inagurazione della mostra fotografica “I luoghi di Alessandro” in collaborazione con Fotolibera. Gli intervenuti potranno degustare “I biscottini di don Lisander”, offerti dalla Fondazione Clerici di Merate.

Domenica 24 ottobre, alle ore 21, all'Auditorium comunale “Giusi Spezzaferri” ci sarà il reading musical: "Inni Sacri del Manzoni. Il nome di Maria" a cura di Antiche Contrade.

Sabato 31 ottobre alle 20,30, sempre in auditorium, l'ultimo appuntamento della rassegna con la premiazione del contest “I luoghi di Alessandro" e a seguire lo spettacolo teatrale "Promessi" ovvero i Promessi Sposi in scena, a cura di Teatro Invito.

Si ricorda infine che tutti i mercoledì di ottobre (7, 14, 21 e 28) alle 20,30 nella Sala Civica di viale Lombardia si terranno le "Lezioni Manzoniane" con Gianfranco Freguglia, organizzate in collaborazione con la Proloco Merate.

Tutti gli eventi in programma sono gratuiti. Nel rispetto della normativa anti-Covid è obbligatoria la prenotazione via e-mail a eventi.culturali@comune.merate.lc.it indicando evento, nome, cognome, numero di telefono di ogni partecipante.